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  • Вилков: «Горжусь всеми матчами «Зенит» – «Спартак», которые судил. Ни за один не стыдно»

Вилков: «Горжусь всеми матчами «Зенит» – «Спартак», которые судил. Ни за один не стыдно»

27 апреля 2021, 12:58
16

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков рассказал о матчах, за которые ему стыдно, и которыми он гордится.

– Матч, за который вам стыдно?

– До сих пор неудобно перед Денисом Масловым, который был руководителем «Амкара». Они играли с тульским «Арсеналом» в Уфе из-за плохого состояния газона в Перми. Я два раза ошибся. В первом случае был фол на Артеме Дзюбе до штрафной, а я занес внутрь штрафной и назначил пенальти. Плюс удалил игрока «Амкара» не по делу.

– Матч, которым гордитесь?

– Все матчи «Зенит» – «Спартак». Таких у меня в карьере четыре или пять. Ни за один из них мне не стыдно. Получал большое удовольствие от работы на таких больших матчах. Еще отмечу финал Кубка России 2012 года «Рубин» – «Динамо». В том сезоне меня признали лучшим арбитром.

  • Вилков судил «Зенит» и «Спартак» 4 раза.
  • Клуб из Санкт-Петербурга одержал 3 разгромные победы (5:0, 5:1 и 5:2) над «Спартаком» при судействе Вилкова. 1 раз команды сыграли вничью (1:1).
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ. Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Вилков: «Не судил ни одного матча «Зенита», но они на первом месте. Избавьтесь от представления, что я «зенитовский» судья»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Вилков Михаил
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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"supermax"
1619519228
ах подлец))
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Алехсбургер.
1619520112
Стыдно у кого паяльник видно.) Спасибо ,Бомба, за сраподгончик)) Всем вперёд!
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derrik2000
1619520133
А зачем стыдиться-то??? "Отработал" - получил. Всё что причитается.
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jengais
1619520267
Как он зае...надоел -__-
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Павелий
1619522751
Засранец ты, Вилков! 1 декабря 2019, когда ты работал на VAR, Дзюба откровенно сфолил на Кутепове. Илья упал и от его коленки мяч заскочил в ворота. Стыдно!
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raritet
1619524246
Невольно вспомнилась история, которую рассказывал мой брат, бывший футболист, капитан команды, он уже почти 25 лет живет в Германии. Игра была переходная. Команда брата заслала энную сумму рефери, обслуживающему этот матч. Игру проиграли. Спустя некоторое время этот судья возвращает деньги , полученные от нашей команды и еще не зная , что мой брат знает , что противники тоже заслали сумму примерно такую же и судья как бы положился на волю жребия и произносит примерно такой текст: Все таки я решил , что нам нужна честная борьба , советский футбол должен быть примером для всех в мире. И мне не стыдно за этот матч..."
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Benifacto
1619527863
когда он уже книжку напишет?)
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9зверь9
1619527924
А чего стыдного, когда совесть продал?))
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Томик
1619531419
Вот эти матчи и есть альтернативный заработок? Сученыш, я пол жизни потерял, смотря твоё судейство. Мне снится толстый мальчик в судейской форме пробегающий мимо сбитого в штрафной игрока "Спартака" с руками расставленными в сторону. Чтобы у тебя твой рендж ровер каждое утро ломался.
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filosof sparty
1619540131
Ну у него на роже всё написано... Ни совести, ни интеллекта
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