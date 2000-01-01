Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Вилков: «Горжусь всеми матчами «Зенит» – «Спартак», которые судил. Ни за один не стыдно»

    Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков рассказал о матчах, за которые ему стыдно, и которыми он гордится.

    – Матч, за который вам стыдно?

    – До сих пор неудобно перед Денисом Масловым, который был руководителем «Амкара». Они играли с тульским «Арсеналом» в Уфе из-за плохого состояния газона в Перми. Я два раза ошибся. В первом случае был фол на Артеме Дзюбе до штрафной, а я занес внутрь штрафной и назначил пенальти. Плюс удалил игрока «Амкара» не по делу.

    – Матч, которым гордитесь?

    – Все матчи «Зенит» – «Спартак». Таких у меня в карьере четыре или пять. Ни за один из них мне не стыдно. Получал большое удовольствие от работы на таких больших матчах. Еще отмечу финал Кубка России 2012 года «Рубин» – «Динамо». В том сезоне меня признали лучшим арбитром.

    • Вилков судил «Зенит» и «Спартак» 4 раза.
    • Клуб из Санкт-Петербурга одержал 3 разгромные победы (5:0, 5:1 и 5:2) над «Спартаком» при судействе Вилкова. 1 раз команды сыграли вничью (1:1).
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ. Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

    Вилков: «Не судил ни одного матча «Зенита», но они на первом месте. Избавьтесь от представления, что я «зенитовский» судья»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:58
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3184

      raritet 47 минут назад

      Невольно вспомнилась история, которую рассказывал мой брат, бывший футболист, капитан команды, он уже почти 25 лет живет в Германии. Игра была переходная. Команда брата заслала энную сумму рефери, обслуживающему этот матч. Игру проиграли. Спустя некоторое время этот судья возвращает деньги , полученные от нашей команды и еще не зная , что мой брат знает , что противники тоже заслали сумму примерно такую же и судья как бы положился на волю жребия и произносит примерно такой текст: Все таки я решил , что нам нужна честная борьба , советский футбол должен быть примером для всех в мире. И мне не стыдно за этот матч..."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4288

      Павелий 1 час назад

      Засранец ты, Вилков! 1 декабря 2019, когда ты работал на VAR, Дзюба откровенно сфолил на Кутепове. Илья упал и от его коленки мяч заскочил в ворота. Стыдно!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +218

      alefreddy > Павелий 40 минут назад

      Верно подмечено

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14889

      derrik2000 > Павелий 14 минут назад

      По ОДНОМУ эпизоду, который Вилков, может быть, "зевнул", негоже судить о его квалификации.
      Но, ведь, у Вилкова РОССЫПЬ таких РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ "зевков" и далеко не только в матчах с участием Спартака!
      Я почему пишу "зевки", потому что "те, кому нужно" не дали этим м-м-м-м-м... его недочётам других объяснений.
      Равно как их не дал и сам Вилков.


      P.S. А "домишки"-то всё равно уже стоят...
      Вилковскую ранимую душу греют... ))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10716

      paracetamol 1 час назад

      Нашли кого отстранять, другие что, лучше? Такое же г-но! В каждом матче почти "ошибки". Хоть бы кого посадили.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7863

      NewLife > paracetamol 41 минуту назад

      С кем тогда синит останется и не сможет бороться не только снаружи, но и внутри страны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +337

      jengais 1 час назад

      Как он зае...надоел -__-

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14889

      derrik2000 1 час назад

      А зачем стыдиться-то???
      "Отработал" - получил.
      Всё что причитается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2080

      Алехсбургер. 1 час назад

      Стыдно у кого паяльник видно.)
      Спасибо ,Бомба, за сраподгончик))
      Всем вперёд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6561

      "supermax" 2 часа назад

      ах подлец))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84971
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru