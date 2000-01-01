Вилков: «Горжусь всеми матчами «Зенит» – «Спартак», которые судил. Ни за один не стыдно»

Невольно вспомнилась история, которую рассказывал мой брат, бывший футболист, капитан команды, он уже почти 25 лет живет в Германии. Игра была переходная. Команда брата заслала энную сумму рефери, обслуживающему этот матч. Игру проиграли. Спустя некоторое время этот судья возвращает деньги , полученные от нашей команды и еще не зная , что мой брат знает , что противники тоже заслали сумму примерно такую же и судья как бы положился на волю жребия и произносит примерно такой текст: Все таки я решил , что нам нужна честная борьба , советский футбол должен быть примером для всех в мире. И мне не стыдно за этот матч..."
Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков рассказал о матчах, за которые ему стыдно, и которыми он гордится.
– Матч, за который вам стыдно?
– До сих пор неудобно перед Денисом Масловым, который был руководителем «Амкара». Они играли с тульским «Арсеналом» в Уфе из-за плохого состояния газона в Перми. Я два раза ошибся. В первом случае был фол на Артеме Дзюбе до штрафной, а я занес внутрь штрафной и назначил пенальти. Плюс удалил игрока «Амкара» не по делу.
– Матч, которым гордитесь?
– Все матчи «Зенит» – «Спартак». Таких у меня в карьере четыре или пять. Ни за один из них мне не стыдно. Получал большое удовольствие от работы на таких больших матчах. Еще отмечу финал Кубка России 2012 года «Рубин» – «Динамо». В том сезоне меня признали лучшим арбитром.
- Вилков судил «Зенит» и «Спартак» 4 раза.
- Клуб из Санкт-Петербурга одержал 3 разгромные победы (5:0, 5:1 и 5:2) над «Спартаком» при судействе Вилкова. 1 раз команды сыграли вничью (1:1).
- 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ. Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.
Вилков: «Не судил ни одного матча «Зенита», но они на первом месте. Избавьтесь от представления, что я «зенитовский» судья»