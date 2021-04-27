Вилков: «Горжусь всеми матчами «Зенит» – «Спартак», которые судил. Ни за один не стыдно»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков рассказал о матчах, за которые ему стыдно, и которыми он гордится.

– Матч, за который вам стыдно?

– До сих пор неудобно перед Денисом Масловым, который был руководителем «Амкара». Они играли с тульским «Арсеналом» в Уфе из-за плохого состояния газона в Перми. Я два раза ошибся. В первом случае был фол на Артеме Дзюбе до штрафной, а я занес внутрь штрафной и назначил пенальти. Плюс удалил игрока «Амкара» не по делу.

– Матч, которым гордитесь?

– Все матчи «Зенит» – «Спартак». Таких у меня в карьере четыре или пять. Ни за один из них мне не стыдно. Получал большое удовольствие от работы на таких больших матчах. Еще отмечу финал Кубка России 2012 года «Рубин» – «Динамо». В том сезоне меня признали лучшим арбитром.

Вилков судил «Зенит» и «Спартак» 4 раза.

Клуб из Санкт-Петербурга одержал 3 разгромные победы (5:0, 5:1 и 5:2) над «Спартаком» при судействе Вилкова. 1 раз команды сыграли вничью (1:1).

41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ. Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Вилков: «Не судил ни одного матча «Зенита», но они на первом месте. Избавьтесь от представления, что я «зенитовский» судья»