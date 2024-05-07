Тихонову изменили срок дисквалификации за слова о женщине-судье

Апелляционный комитет РФС пересмотрел наказание для главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова.

Тренера «Енисея» отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.

Его дисквалифицировали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.

Она работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

Тихонов оспорил вердикт КДК РФС и добился уменьшения срока дисквалификации.

Его наказание заменили на 1 матч реального отстранения + 4 игры условно. При этом штраф в размере 50 тысяч рублей оставлен в силе.