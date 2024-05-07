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    • Тихонову изменили срок дисквалификации за слова о женщине-судье

    Тихонову изменили срок дисквалификации за слова о женщине-судье

    Апелляционный комитет РФС пересмотрел наказание для главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова.

    • Тренера «Енисея» отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.
    • Его дисквалифицировали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.
    • Она работала на матче «СКА-Хабаровск»«Енисей» (3:0).

    Тихонов оспорил вердикт КДК РФС и добился уменьшения срока дисквалификации.

    Его наказание заменили на 1 матч реального отстранения + 4 игры условно. При этом штраф в размере 50 тысяч рублей оставлен в силе.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    07.05.2024 20:08
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    Комментарии (4)
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    Suvorov71
    1715102164
    Так надо было условно и давать, а то придумали хрень всякую, мужик сказал, то что должен был сказать, а его в ахапку и ......., ну чудеса да и только
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    Project Бабангида
    1715104118
    Тиша мужик! вертел он на...... вашу толерантность
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    Цугундeр
    1715104342
    Долой толерастов . Тиша , забей .
    Ответить
    ...уефан
    1715104978
    ...на костер ведьму!...
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