Березуцкий: «Дзюбе достаточно и двух недель для создания конфликта»

Алексей Березуцкий прокомментировал ситуацию нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, потерявшего место в составе команды.

– В середине апреля представитель Дзюбы Леонид Гольдман говорил, что у Дзюбы нет конфликта с «Локомотивом». Прошло полмесяца – и он появился.

– Надо знать Артема, ему для этого достаточно не двадцати дней, а двух недель. Он не может сидеть на замене, это даже хорошо. Это все знали, тут ничего нового.

На Артема возраст глобально не влияет. Артем когда-нибудь бежал? Нет. Его сильные качества: игра головой, завершение в штрафной, умение развернуться с мячом. Другой вопрос, что он стал меньше двигаться чуть-чуть.

Мне кажется, это лишний скандал.

– В «Зените» у Дзюбы не было скандалов. Тимур Гурцкая считает, что Артем боялся админресурса.

– Думаю, Артем никого не боится, потому что у него все идет с экспрессией. Настроение проявилось – он это сделал.

Дзюба в «Локо» с февраля 2023 года.

В этом сезоне в его активе 4+4 в 26 матчах.

Если игрок наберет 10 голевых действий, то с ним должны автоматически продлить контракт.

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