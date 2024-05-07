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    • Березуцкий: «Дзюбе достаточно и двух недель для создания конфликта»

    Березуцкий: «Дзюбе достаточно и двух недель для создания конфликта»

    Алексей Березуцкий прокомментировал ситуацию нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, потерявшего место в составе команды.

    В середине апреля представитель Дзюбы Леонид Гольдман говорил, что у Дзюбы нет конфликта с «Локомотивом». Прошло полмесяца – и он появился.

    Надо знать Артема, ему для этого достаточно не двадцати дней, а двух недель. Он не может сидеть на замене, это даже хорошо. Это все знали, тут ничего нового.

    На Артема возраст глобально не влияет. Артем когда-нибудь бежал? Нет. Его сильные качества: игра головой, завершение в штрафной, умение развернуться с мячом. Другой вопрос, что он стал меньше двигаться чуть-чуть.

    Мне кажется, это лишний скандал.

    В «Зените» у Дзюбы не было скандалов. Тимур Гурцкая считает, что Артем боялся админресурса.

    – Думаю, Артем никого не боится, потому что у него все идет с экспрессией. Настроение проявилось – он это сделал.

    • Дзюба в «Локо» с февраля 2023 года.
    • В этом сезоне в его активе 4+4 в 26 матчах.
    • Если игрок наберет 10 голевых действий, то с ним должны автоматически продлить контракт.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    07.05.2024 22:58
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    Комментарии (2)
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    qwertyйцукен
    1715112761
    Артем боялся админресурса==== Так и есть.Если Газпром надавит, Зюба в лепешку бессловесную превратится.Гы гы
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    Krylja Sovetoff
    1715232543
    Сколько можно про этого .. удака постить?
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