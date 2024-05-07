Агент Гурцкая выбрал сторону в конфликте «Локомотива» и Дзюбы

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, потерявшего место в составе команды.

– Знаете, о чем говорит этот скандал? Руководство «Локомотива» чуть-чуть некорректно показывает себя.

Дзюба так себя вел все это время, ему это разрешалось. Он снимался в более откровенных передачах, где матерился, все было нормально, пока он забивал.

Сейчас у него полоса, где он не забивает, и тут же ему вспомнили, что Тутанхамона тоже убил он. Это просто некорректно.

Когда «Локомотив» его брал, все понимали, что Дзюбу нельзя посадить на скамейку. «Локомотив» пытается переобуться, но им все равно никто не верит. В данной ситуации Дзюба выглядит выигрышнее, чем «Локомотив».

– Возможно, вы были бы правы, но когда его представитель накидывает – это тоже не выигрышная история.

– Гольдман – не первый представитель, который накидывает.

– Был ли какой-то большой скандал у Дзюбы в «Зените»?

– Нет.

– Может, потому что клуб хорошо работает?

– Сто процентов.

– Мог бы он участвовать в программе со Слуцким, будучи в «Зените»?

– Сравни административный ресурс «Зенита» и «Локомотива». Дзюба просто боялся.