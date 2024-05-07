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    • Агент Гурцкая выбрал сторону в конфликте «Локомотива» и Дзюбы

    Агент Гурцкая выбрал сторону в конфликте «Локомотива» и Дзюбы

    Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, потерявшего место в составе команды.

    – Знаете, о чем говорит этот скандал? Руководство «Локомотива» чуть-чуть некорректно показывает себя.

    Дзюба так себя вел все это время, ему это разрешалось. Он снимался в более откровенных передачах, где матерился, все было нормально, пока он забивал.

    Сейчас у него полоса, где он не забивает, и тут же ему вспомнили, что Тутанхамона тоже убил он. Это просто некорректно.

    Когда «Локомотив» его брал, все понимали, что Дзюбу нельзя посадить на скамейку. «Локомотив» пытается переобуться, но им все равно никто не верит. В данной ситуации Дзюба выглядит выигрышнее, чем «Локомотив».

    Возможно, вы были бы правы, но когда его представитель накидывает – это тоже не выигрышная история.

    – Гольдман – не первый представитель, который накидывает.

    Был ли какой-то большой скандал у Дзюбы в «Зените»?

    – Нет.

    Может, потому что клуб хорошо работает?

    – Сто процентов.

    Мог бы он участвовать в программе со Слуцким, будучи в «Зените»?

    – Сравни административный ресурс «Зенита» и «Локомотива». Дзюба просто боялся.

    • Дзюба в «Локо» с февраля 2023 года.
    • В этом сезоне в его активе 4+4 в 26 матчах.
    • Если игрок наберет 10 голевых действий, то с ним должны автоматически продлить контракт.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    07.05.2024 20:56
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    Комментарии (2)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1715108531
    А кому это интересно, чью сторону выбрал агент гурцкая? А родимов, шолимов, кончельскис?
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    zigbert
    1715167032
    В чем же это Дзюба выглядит выигрышней чем Локомотив? Ему просто не дадут играть.
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