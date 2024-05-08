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    • Еще два антирекорда «ПСЖ» по итогам противостояния с «Боруссией»

    Еще два антирекорда «ПСЖ» по итогам противостояния с «Боруссией»

    «ПСЖ» проиграл «Боруссии Д» в обоих матчах 1/2 финала ЛЧ и вылетел из турнира.

    Парижане в этом противостоянии установили несколько антирекордов. О трех из них уже сообщалось ранее.

    Еще два антирекорда «ПСЖ» касаются количества ударов без забитых голов:

    • 30 ударов без голов – худший результат для одного матча в истории плей-офф Лиги чемпионов;
    • 44 удара без голов – худший результат для двухматчевого противостояния в истории плей-офф Лиги чемпионов.

    Соответствующая статистика ведется с сезона-2003/04.

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    Источник: Opta

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    08.05.2024 00:34
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    Комментарии (2)
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    qwertyйцукен
    1715119117
    установили несколько антирекордов=====Прикольно.С этими антирекордами они в этом сезоне дошли до полуфинала ЛЧ..... Зенит таких антирекордов в ЛЧ даже и не увидит. Такие антирекорды заслужить надо.Гы гы
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    varomayev
    1715121559
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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