Еще два антирекорда «ПСЖ» по итогам противостояния с «Боруссией»

«ПСЖ» проиграл «Боруссии Д» в обоих матчах 1/2 финала ЛЧ и вылетел из турнира.

Парижане в этом противостоянии установили несколько антирекордов. О трех из них уже сообщалось ранее.

Еще два антирекорда «ПСЖ» касаются количества ударов без забитых голов:

30 ударов без голов – худший результат для одного матча в истории плей-офф Лиги чемпионов;

44 удара без голов – худший результат для двухматчевого противостояния в истории плей-офф Лиги чемпионов.

Соответствующая статистика ведется с сезона-2003/04.