Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Ловчев высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов от «Боруссии»

    Ловчев высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов от «Боруссии»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал исход полуфинального противостояния ЛЧ между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией».

    • Немцы выиграли в обоих матчах со счетом 1:0.
    • Они вышли в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года.
    • Соперником в решающей игре будет либо «Реал», либо «Бавария».

    «Уже неоднократно было, когда футболисты «ПСЖ» не проявляли характер. Они в чемпионате Франции сразу отрываются от конкурентов на большое количество очков, а потом к ним приезжают команды, которые забьют гол, а «ПСЖ» ничего не может.

    «ПСЖ» по большому счету является денежным мешком, они скупали всех и вся, у них практически нет собственных воспитанников. Где‑то там появился футболист – «ПСЖ» его купит, елки‑палки.

    Такое вот так и заканчивается, в соперниках у них была «Боруссия», которая является командой», – сказал Ловчев.

    Новости по теме
    Мбаппе назвал цель «ПСЖ» на остаток сезона
    Тренер «Боруссии» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов
    Энрике рассказал об исключении в работе, которое сделал после вылета «ПСЖ» из ЛЧ
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2024 00:51
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    qwertyйцукен
    1715120117
    «ПСЖ» по большому счету является денежным мешком, они скупали всех и вся, у них практически нет собственных воспитанников.===== Чо там про Зенит Ловчев скажет ?
    Ответить
    Алексей З
    1715143488
    После игры в Барселоне, счетал ПСЖ явным фаворитом, но 3 тайма не мог понять как они собираются обыгрывать Баруссию. Нет у команды "стержня", всегда что-то не хватает. Результат справедлив.
    Ответить
    САДЫЧОК
    1715155203
    Если бы этот Ловчев хоть раз разобрал бы тактику или индивидуальные действия игроков- тогда да !Было бы интересно! А, так мысли старого пердуна , да еще и продажного!
    Ответить
    zigbert
    1715168190
    Не совсем так. Даже Мбаппе ПСЖ не может удержать. Так что не все решают деньги.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+