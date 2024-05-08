Ловчев высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов от «Боруссии»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал исход полуфинального противостояния ЛЧ между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией».

Немцы выиграли в обоих матчах со счетом 1:0.

Они вышли в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года.

Соперником в решающей игре будет либо «Реал», либо «Бавария».

«Уже неоднократно было, когда футболисты «ПСЖ» не проявляли характер. Они в чемпионате Франции сразу отрываются от конкурентов на большое количество очков, а потом к ним приезжают команды, которые забьют гол, а «ПСЖ» ничего не может.

«ПСЖ» по большому счету является денежным мешком, они скупали всех и вся, у них практически нет собственных воспитанников. Где‑то там появился футболист – «ПСЖ» его купит, елки‑палки.

Такое вот так и заканчивается, в соперниках у них была «Боруссия», которая является командой», – сказал Ловчев.