Орлов считает, что судья ошибся в пользу «Факела» в матче с «Зенитом»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал ключевые решения арбитра Алексея Сухого в матче 27-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом».

Судья отменил гол Клаудиньо в концовке матча.

В компенсированное время он назначил пенальти в ворота петербуржцев.

Итоговый счет – 1:1.

«Зенит» не показывает чемпионской игры, действует слишком экономно. Ну и в концовке эта ошибка Алипа... Пенальти назначен верно, рука. А вот по отмененному голу Клаудиньо у меня возникают вопросы.

Ведь Вендел убегал, понимая, что он в офсайде. Специально пропускал мяч. А арбитры почему-то сосредоточились на нем в этой ситуации. Но гол-то забил Клаудиньо.

У Вендела – пассивный офсайд, в мяч не сыграл, выбирался из положения вне игры. Я бы понимал, если бы он находился в створе ворот, мешал Беленову... А тут до ворот 25 метров!

Как Вендел повлиял на гол? Он в мяч не играл, пропустил его умышленно. Считают, что хавбек увел за собой защитника? Так, послушайте, это проблема футболиста хозяев! Зачем он поддался на уловку бразильца?

Это проблема защитника «Факела»! Куда он побежал вслепую?! На мой взгляд, арбитр в эпизоде не разобрался», – сказал Орлов.

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