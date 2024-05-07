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    • Орлов считает, что судья ошибся в пользу «Факела» в матче с «Зенитом»

    Орлов считает, что судья ошибся в пользу «Факела» в матче с «Зенитом»

    Журналист Геннадий Орлов прокомментировал ключевые решения арбитра Алексея Сухого в матче 27-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом».

    • Судья отменил гол Клаудиньо в концовке матча.
    • В компенсированное время он назначил пенальти в ворота петербуржцев.
    • Итоговый счет – 1:1.

    «Зенит» не показывает чемпионской игры, действует слишком экономно. Ну и в концовке эта ошибка Алипа... Пенальти назначен верно, рука. А вот по отмененному голу Клаудиньо у меня возникают вопросы.

    Ведь Вендел убегал, понимая, что он в офсайде. Специально пропускал мяч. А арбитры почему-то сосредоточились на нем в этой ситуации. Но гол-то забил Клаудиньо.

    У Вендела – пассивный офсайд, в мяч не сыграл, выбирался из положения вне игры. Я бы понимал, если бы он находился в створе ворот, мешал Беленову... А тут до ворот 25 метров!

    Как Вендел повлиял на гол? Он в мяч не играл, пропустил его умышленно. Считают, что хавбек увел за собой защитника? Так, послушайте, это проблема футболиста хозяев! Зачем он поддался на уловку бразильца?

    Это проблема защитника «Факела»! Куда он побежал вслепую?! На мой взгляд, арбитр в эпизоде не разобрался», – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2024 22:38
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    Комментарии (34)
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    Suvorov71
    1715115580
    Как всегда пердешь глошатого промкваса Гены Флюгера, пердит и пердит, все мозги высохли от газа, а он все работает на газ
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    Spirit_78
    1715115596
    Специально насочиняли огромное количество трактовок, чтобы влиять на результат тогда, когда нужно. Как с рукой в штрафной, так и с пассивным оффсайдом. Вот и в этом случае судьи сделали всё возможное для того, чтобы скорректировать результат матча. И при этом формально не подкопаться, т.к. правила для этого максимально извратили. Теперь эпизоды с пассивным оффсайдом судьи могут трактовать как хотят, и естественно, никто с них за это не спросит. Точно так же и с руками в штрафной. В матче с Оренбургом игрок может отбить мяч, летящий в створ ворот, отставленной от тела рукой и за это не поставят пенальти. А может быть как в матче с Факелом, где особо и разбираться не стали, рука и всё. А посмотреть со всех ракурсов, учесть, что мяч летел ввер
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    RUSARM
    1715116069
    Птицын,не ной!! Иди внуками занимайся если есть они у тебя!!!
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    The only one
    1715116781
    орлов очередную подачку отрабатывает, такую ахинею несёт
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    Алексей З
    1715143015
    Ну нельзя же до такой степени совесть потерять ( или продать). По этой же логики, не будь там Вендела и защитник бы не убежал в сторону от Клавы.
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    ilichkadr
    1715146560
    Орлов в очередной раз доказал, что судьи не разбираются в правилах игры и трактуют их по своему усмотрению. Вендел в очередной раз уделал защитника, а это подтверждение его класса.
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    Дубина
    1715146890
    Не нравится когда против аля-бзянита так судят? Вот начали свистеть как надо и все помойка потекла(((((
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715150694
    Две грубейшие ошибки это пенальти и отменённый гол решил исход матча. Зениту надо больше было забивать, чтобы пройти этот судебный произвол. Зенит топят в угоду москвичей. Ну и позор срамтаку. Гыгыгы
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    Vratarь
    1715158686
    Ни х-на себе, пассивный! Дядя, он мяч подхватил и пас отдал. Не Орлов, а Кротов, просто!
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    Empers100--google
    1715174133
    В команде есть игроки уровня Европы, и есть уровня Сочи, Оренбурга и Факела. Когда первые идут в отказ, команда превращается в "Сочи", что мы сегодня и наблюдаем. Думаю, что Зенит перестал сорить деньгами, посыпая ими ковровую дорожку перед бразильцами, а кудесники в ответ устроили "латиноамериканский бунт", демонстративно показывая футбол ниже плинтуса. В результате команда посыпалась.
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