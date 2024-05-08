Энрике прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов от «Боруссии»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги противостояния 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Немцы выиграли в обоих матчах со счетом 1:0.

Они вышли в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года.

Соперником в решающей игре будет либо «Реал», либо «Бавария».

«Грустно проигрывать, тем более таким образом. В двух матчах у нас шесть ударов в каркас, сегодня 31 удар по воротам – и мы не забили.

В это почти невозможно поверить, но таков футбол. Наш xG – 3, соперника – 0,7.

Никто из тех, кто разбирается в футболе, не недооценивал «Боруссию». Они проводят выдающуюся Лигу чемпионов.

Я поздравляю соперников и желаю им удачи в финале, а мы постараемся как можно скорее оправиться от этого удара», – сказал Энрике.