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    • Энрике прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов от «Боруссии»

    Энрике прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов от «Боруссии»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги противостояния 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    • Немцы выиграли в обоих матчах со счетом 1:0.
    • Они вышли в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года.
    • Соперником в решающей игре будет либо «Реал», либо «Бавария».

    «Грустно проигрывать, тем более таким образом. В двух матчах у нас шесть ударов в каркас, сегодня 31 удар по воротам – и мы не забили.

    В это почти невозможно поверить, но таков футбол. Наш xG – 3, соперника – 0,7.

    Никто из тех, кто разбирается в футболе, не недооценивал «Боруссию». Они проводят выдающуюся Лигу чемпионов.

    Я поздравляю соперников и желаю им удачи в финале, а мы постараемся как можно скорее оправиться от этого удара», – сказал Энрике.

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    Источник: Marca

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    08.05.2024 01:15
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    Комментарии (4)
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    qwertyйцукен
    1715121369
    Достойный ответ достойного человека.Респект.
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    Suvorov71
    1715144608
    Вот и все мечты, коту ....., нет у лягушатников победного духа, он есть только у русских
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