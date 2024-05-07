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    • Реакция Тихонова на сокращение срока дисквалификации за слова о женщине-судье

    Реакция Тихонова на сокращение срока дисквалификации за слова о женщине-судье

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов оценил решение апелляционного комитета РФС, пересмотревшего его дисквалификацию.

    • Изначально КДК отстранил тренера на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.
    • Его наказали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.
    • Она работала на матче «СКА-Хабаровск»«Енисей» (3:0).
    • После рассмотрения апелляции дисквалификацию Тихонова сократили до 1 матча реального отстранения и 4 игр условного.

    «Вчера подали апелляцию, хорошо, что ее быстро и удаленно смогли рассмотреть. Одну игру я уже пропустил, так что в следующем матче уже смогу руководить командой с бровки.

    Есть удовлетворение от того, как ситуация разрешилась. Думаю, все сделали из этой истории правильные выводы. Жизнь нас учит, кого-то наказывает, кого-то прощает. Теперь надо работать дальше», – сказал Тихонов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    07.05.2024 21:09
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    Комментарии (3)
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    val69
    1715112797
    Удачи тебе,Андрей!!!
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    zigbert
    1715167431
    Хорошо что вовремя опомнились наши футбольные функционеры. Удачи Андрею!
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    Spirit_78
    1715206845
    Интересно, почему это женщины не соревнуются с мужчинами в легкоатлетических забегах на высоком уровне? Возможно, причина всё же в физиологических различиях, не позволяющих женщинам с мужчинами соревноваться? Так какого лешего в футболе женщины должны судить мужские соревнования? Физика в любом случае будет сказываться на качестве не в лучшую сторону, тем более если эту практику масштабировать.
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