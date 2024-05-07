Реакция Тихонова на сокращение срока дисквалификации за слова о женщине-судье

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов оценил решение апелляционного комитета РФС, пересмотревшего его дисквалификацию.

Изначально КДК отстранил тренера на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.

Его наказали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.

Она работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

После рассмотрения апелляции дисквалификацию Тихонова сократили до 1 матча реального отстранения и 4 игр условного.

«Вчера подали апелляцию, хорошо, что ее быстро и удаленно смогли рассмотреть. Одну игру я уже пропустил, так что в следующем матче уже смогу руководить командой с бровки.

Есть удовлетворение от того, как ситуация разрешилась. Думаю, все сделали из этой истории правильные выводы. Жизнь нас учит, кого-то наказывает, кого-то прощает. Теперь надо работать дальше», – сказал Тихонов.