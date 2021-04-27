Вилков: «Не судил ни одного матча «Зенита», но они на первом месте. Избавьтесь от представления, что я «зенитовский» судья»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков прокомментировал решение «Локомотива» и «Зенита» не выступать с публичной поддержкой главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, пожизненно отстранившего Вилкова от судейства.

«Это их право. Кто-то не захотел интриги, не захотел добивать меня. Представляете, все клубы бросили бы камень в мой огород? Значит, в тех клубах, которые не выступили против меня, есть человечность.

Если вы ведете к тому, что я «зенитовский» судья, могу ответить. В этом сезоне я не судил ни одного матча «Зенита». Но «Зенит» на первом месте. Значит, могут и без меня добиваться успеха. Так что избавьтесь от этого представления», – цитирует Вилкова «РБ-Спорт».

41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

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