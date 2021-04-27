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  • Вилков: «Не судил ни одного матча «Зенита», но они на первом месте. Избавьтесь от представления, что я «зенитовский» судья»

Вилков: «Не судил ни одного матча «Зенита», но они на первом месте. Избавьтесь от представления, что я «зенитовский» судья»

27 апреля 2021, 12:29
14

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков прокомментировал решение «Локомотива» и «Зенита» не выступать с публичной поддержкой главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, пожизненно отстранившего Вилкова от судейства.

«Это их право. Кто-то не захотел интриги, не захотел добивать меня. Представляете, все клубы бросили бы камень в мой огород? Значит, в тех клубах, которые не выступили против меня, есть человечность.

Если вы ведете к тому, что я «зенитовский» судья, могу ответить. В этом сезоне я не судил ни одного матча «Зенита». Но «Зенит» на первом месте. Значит, могут и без меня добиваться успеха. Так что избавьтесь от этого представления», – цитирует Вилкова «РБ-Спорт».

  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

«Мутко против»: Вилков предложил Хачатурянцу штрафовать тренеров на 200-300 тысяч рублей за критику судей

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Вилков Михаил
Комментарии (14)
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Рубинище
1619516637
там и без тебя пассажиров хватает.
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alp
1619518639
- что нибудь еще умеешь делать? - нет.... - мда... есть отчего прийти в отчаяние...
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NewLife
1619524929
Дерьмо ! Для того чтобы тянуть немытых не надо судить их конкретно, достаточно опускать конкурентов, эту тактику синитовский рфс успешно применяет.
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MaxRnD
1619526141
Очень убедительно ))
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Ловкий Бубен
1619527637
Вилков неплохо судил, просто стал жертвой толпы, следующего судью обвинят в том же, и того который будет после него, и после.... любое решение в пользу Зенита будет вызывать визг, правильное или неправильное, одинаково, это социальная проблема: "...в том что у меня нет денег виноват Зенит..."
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Вомбат
1619530259
Вилков регулярно ошибался в пользу одной из команд. В том числе Зенита, хотя я уверен -- причиной была услужливость, а не подкуп. Миллеру продажные судьи без надобности. Несмотря на Вилкова, из года в год число результативных судейских ошибок в пользу Зенита ВСЕГДА было МЕНЬШЕ, чем в пользу соперников. Не только я вел эту статистику, так что за нее я ручаюсь. И наконец, в последние 2 года Вилкова настолько достало прозвище Зенитовского судьи, что его ошибки в пользу соперников лишили Зенит 5 очков. За 2 сезона это немало.
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portero
1619533107
Ротор если кинул то удивительно.... Быки в ЕК показали что судьи не причём, только к тренеру и игрокам могут быть претензии...
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Ганнибал Лектор
1619533531
Пролистав бредовые комментарии секты, я понял - против них бесполезны аргументы, логика и здравый смысл. Во всем виноват Зенит. Влетела динама грузинским любителям - Зенит виноват. Покупает в РПЛ судей налево и направо, нет конкурентной среды, соперники деградируют. Да, в том, что хряки стоящей навылет Уфе 0-3 на закрывашке отдались в свой др тоже, видимо, Зенит виноват, развративший своим баблом дюковский РФС. Да, как-то было дело столь же позорные 2-5 от вылетавшей Алании. Там не при Дюкове. Но ответ крючкохвостых очевиден - виноват Зенит. Живите дальше с этим, убогие
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filosof sparty
1619540885
Наглый мерзкий клоун
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Hektor 84
1620036681
Трепло. Это ты еще игры с участием зенита не судил. Был бы вообще ******!
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