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    Вилков: «Не судил ни одного матча «Зенита», но они на первом месте. Избавьтесь от представления, что я «зенитовский» судья»

    Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков прокомментировал решение «Локомотива» и «Зенита» не выступать с публичной поддержкой главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, пожизненно отстранившего Вилкова от судейства.

    «Это их право. Кто-то не захотел интриги, не захотел добивать меня. Представляете, все клубы бросили бы камень в мой огород? Значит, в тех клубах, которые не выступили против меня, есть человечность.

    Если вы ведете к тому, что я «зенитовский» судья, могу ответить. В этом сезоне я не судил ни одного матча «Зенита». Но «Зенит» на первом месте. Значит, могут и без меня добиваться успеха. Так что избавьтесь от этого представления», – цитирует Вилкова «РБ-Спорт».

    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии11
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      Рейтинг: +44385

      MaxRnD 14 минут назад

      Очень убедительно ))

      1
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      Рейтинг: +7863

      NewLife 35 минут назад

      Дерьмо ! Для того чтобы тянуть немытых не надо судить их конкретно, достаточно опускать конкурентов, эту тактику синитовский рфс успешно применяет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4983

      Cleaner 46 минут назад

      Можно просто засуживать конкурентов Зенита. Не отсудив при этом ни одного матча самого Зенита.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8359

      alp 2 часа назад

      - что нибудь еще умеешь делать?
      - нет....
      - мда... есть отчего прийти в отчаяние...

      1
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      Рейтинг: +20072

      bset 2 часа назад

      Чтобы судить в пользу Зенита, необязательно судить их игры.

      4
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      Рейтинг: +8359

      alp > bset 2 часа назад

      некоторым ни судьи ни кабинетные решения не помогают.. они умудряются дважды проиграть своему фармклубу...

      3
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      Рейтинг: +7863

      NewLife > alp 32 минуты назад

      Ты смотри в Уфе не назови их фарм клубом, можешь схлопотать фарм массаж.

      0
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      Рейтинг: +6130

      Рубинище 2 часа назад

      там и без тебя пассажиров хватает.

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      Рейтинг: +8359

      alp > Рубинище 2 часа назад

      ну, и как это Зенит позволил Рубину себя обыграть? ))) думаешь, денег не хватило? ))

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      Рейтинг: +6130

      Рубинище > alp 1 час назад

      наверно решили, что шапками закидают. решили с экономить в этот раз... а так эти офсайдные кривые линии по Дзюбе давно в мемах уже, при вар многие решения всем непонятны, кроме арбитров. розыгрыш мяча без свистка и т.д и т.п.

      2
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      Рейтинг: +8359

      alp > Рубинище 1 час назад

      ты короче не шаришь. а мне тяжело понять логику непрофессионала..

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