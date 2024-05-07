Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Бубнов разобрал матч «Факел» – «Зенит»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (1:1).

    «Обе команды выставили на игру оптимальные составы. Никто из тренеров серьeзно не ошибся с выбором игроков. Оба коллектива показали максимальный настрой на результат и сыграли в меру возможностей на текущий момент.

    Если говорить о «Факеле», то у воронежцев объективно не было шансов на победу. Они выжали максимум из матча, сыграв вничью. «Зенит» же упустил победу. Команда Семака больше и опаснее атаковала, но это было во второй половине, а в первой, кроме гола, нечего и вспомнить.

    После перерыва «Факел» пошeл вперeд большими силами. «Зенит» ходил по лезвию ножа, счeт был скользким, любая оплошность могла привести к потере лидерства. Так оно и случилось. Семак укрепил оборонительные порядки, но это сыграло с ним злую шутку. Надо же было такому случиться, что вышедший на замену Алип сыграл рукой в штрафной площади. И тут никаких разночтений быть не может, пенальти назначен верно.

    Опять Семак перестраховался. На него давит отсутствие результатов у команды. Играть в три центральных защитника может любой клуб, но только не «Зенит». У команды хватает потенциала, чтобы не выстраивать оборонительные редуты у собственных ворот. Ещe тренер постоянно задвигает Родригао, хотя он сильнее Алипа.

    Игра с «Факелом» также показала, что Семак неправильно использует Клаудиньо. Бразилец должен действовать ближе к нападению, а не в середине поля, где ему сильно достаeтся. Да, «Зенит» много контролирует мяч, но из-за этого уменьшается атакующий потенциал. Клаудиньо может обыграть один в один, отдать пас или ударить. Такие навыки очень полезны впереди. Он не игрок стиля «бокс-ту-бокс».

    У сине-бело-голубых есть четыре качественных защитника, ещe есть Барриос. Непонятно, почему Семак заставляет Клаудиньо и Вендела так низко садиться при обороне. Никто в чемпионате против команды Семака не атакует большими силами. Из-за оборонительной стратегии бразильцам приходится преодолевать значительные расстояния, что влияет на их эффективность в атаке.

    Также коллективу из Санкт-Петербурга не хватает скорости в последних играх. В матче с «Факелом» команда также действовала медленно. Почему так происходит, непонятно. С начала весеннего отрезка чемпионата прошло не так много времени, и футболисты не должны были устать. Возможно, им не хватает мотивации, а может, они не работали должным образом на зимних сборах.

    «Зенит» не устраивала ничья в этом матче. Команда хоть и создала небольшой отрыв от ближайших конкурентов, но любая осечка может кардинально поменять расклады в чемпионской гонке. Теперь нужно побеждать во всех встречах, чтобы не зависеть от исхода матчей с участием «Краснодара» и «Динамо».

    Впереди у «Зенита» тяжeлый календарь. Домашние игры с ЦСКА и «Ростовом» будут отнимать много сил. Встреча на выезде с «Ахматом» также нелeгкая задача для любой команды МИР РПЛ, тем более сейчас, когда грозненцы сносят всех на своeм пути. Не стоит забывать и про Кубок, где также предстоит встретиться с армейцами», – написал Бубнов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 51 очком после 27 матчей. У «Краснодара» и «Динамо» – по 50 очков.
    • «Факел» занимает 14-ю позицию с 28 очками. Команда опережает «Балтику», находящуюся в зоне вылета, на 2 очка.

    Новости по теме
    «Порнография»: Бубнов проанализировал игру «Спартака» против «Пари НН» 12
    Бубнов дал прогоноз на матчи 27-го тура РПЛ 4
    Бубнов оценил качество игры ЦСКА – «Зенит» 4
    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:56
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Александр-Каратеев-yandex
    1715058440
    В рпл есть такая тенденция - после продления контракта через некоторое время тренеров выгоняют. Если зенит так продолжит играть, то руководство задумаеться об этом.
    Ответить
    Алексей З
    1715059986
    Как повлиять на "сытых котов", да когда раздевалка на португальском разговаривает ? Пожинают плоды своей силекции. Объясните Бубнову, что Алип выходит , потому что Дюков ещё лимит не отменил. Не знает Семак как заставить Вендела бегать, а без него полная жопа, вот и получают что имеют. Надо признать ,Физически правда готовы плохо.
    Ответить
    САДЫЧОК
    1715063865
    Лайк Бубнову. Единственный , кто делает качественную аналитику!
    Ответить
    andr45
    1715063915
    Стоимость футболеров-иносранцев Clube de futebol «Zenitе», числящемся клубом РПЛ, СТО ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ ЕВРО ИЛИ ТРИНАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ ПЯТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ВСЕХ ФУТБОЛИСТОВ ФК «ФАКЕЛ»                            СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ДВЕСТИ ТЫСЯЧ ЕВР ИЛИ СЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ И КТО ЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО СЕМАК?)))))))))))))))) Думаю, даже на физрука не потянет)
    Ответить
    САДЫЧОК
    1715064215
    Орудие Факела вчера-это Семак со своим Алипом и т.д. Где Родригао? Играть на удержание в 3 центра в Зените! -может только физрук Серожа!
    Ответить
    Ziklop
    1715069957
    Бубен прав Семак ссыкло и командой не рулит! причём это падение вниз идёт очень давно, но у тупого руководства он идеал!
    Ответить
    paracetamol
    1715072156
    Да все знают, что Семак-дурак. Так что Бубу прав!
    Ответить
    Скай
    1715072240
    надо добавить зарплату копченым игрулям бЗдяниты.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+