Бубнов разобрал матч «Факел» – «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (1:1).

«Обе команды выставили на игру оптимальные составы. Никто из тренеров серьeзно не ошибся с выбором игроков. Оба коллектива показали максимальный настрой на результат и сыграли в меру возможностей на текущий момент.

Если говорить о «Факеле», то у воронежцев объективно не было шансов на победу. Они выжали максимум из матча, сыграв вничью. «Зенит» же упустил победу. Команда Семака больше и опаснее атаковала, но это было во второй половине, а в первой, кроме гола, нечего и вспомнить.

После перерыва «Факел» пошeл вперeд большими силами. «Зенит» ходил по лезвию ножа, счeт был скользким, любая оплошность могла привести к потере лидерства. Так оно и случилось. Семак укрепил оборонительные порядки, но это сыграло с ним злую шутку. Надо же было такому случиться, что вышедший на замену Алип сыграл рукой в штрафной площади. И тут никаких разночтений быть не может, пенальти назначен верно.

Опять Семак перестраховался. На него давит отсутствие результатов у команды. Играть в три центральных защитника может любой клуб, но только не «Зенит». У команды хватает потенциала, чтобы не выстраивать оборонительные редуты у собственных ворот. Ещe тренер постоянно задвигает Родригао, хотя он сильнее Алипа.

Игра с «Факелом» также показала, что Семак неправильно использует Клаудиньо. Бразилец должен действовать ближе к нападению, а не в середине поля, где ему сильно достаeтся. Да, «Зенит» много контролирует мяч, но из-за этого уменьшается атакующий потенциал. Клаудиньо может обыграть один в один, отдать пас или ударить. Такие навыки очень полезны впереди. Он не игрок стиля «бокс-ту-бокс».

У сине-бело-голубых есть четыре качественных защитника, ещe есть Барриос. Непонятно, почему Семак заставляет Клаудиньо и Вендела так низко садиться при обороне. Никто в чемпионате против команды Семака не атакует большими силами. Из-за оборонительной стратегии бразильцам приходится преодолевать значительные расстояния, что влияет на их эффективность в атаке.

Также коллективу из Санкт-Петербурга не хватает скорости в последних играх. В матче с «Факелом» команда также действовала медленно. Почему так происходит, непонятно. С начала весеннего отрезка чемпионата прошло не так много времени, и футболисты не должны были устать. Возможно, им не хватает мотивации, а может, они не работали должным образом на зимних сборах.

«Зенит» не устраивала ничья в этом матче. Команда хоть и создала небольшой отрыв от ближайших конкурентов, но любая осечка может кардинально поменять расклады в чемпионской гонке. Теперь нужно побеждать во всех встречах, чтобы не зависеть от исхода матчей с участием «Краснодара» и «Динамо».

Впереди у «Зенита» тяжeлый календарь. Домашние игры с ЦСКА и «Ростовом» будут отнимать много сил. Встреча на выезде с «Ахматом» также нелeгкая задача для любой команды МИР РПЛ, тем более сейчас, когда грозненцы сносят всех на своeм пути. Не стоит забывать и про Кубок, где также предстоит встретиться с армейцами», – написал Бубнов.