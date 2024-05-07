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    • Файзуллаев высказался об участии в Олимпиаде вместо игры в РПЛ

    Файзуллаев высказался об участии в Олимпиаде вместо игры в РПЛ

    Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказал свое отношение к соглашению между клубом и Узбекистанской футбольной ассоциацией, из-за которого вернулся в состав московской команды и не принял участие в финале Кубка Азии U-23.

    – Молодежная сборная Узбекистана вышла на Олимпийские игры.

    – Это исторически важное достижение для страны. Я горд быть частью этой команды. Мы принесли людям большую радость.

    – Твое отношение, что не сыграл в последнем матче?

    – Уважаю соглашение между клубом и федерацией. Я бы хотел сыграть, но было соглашение, по нему все прошло так.

    – Поедешь на Олимпиаду?

    – Пока не обсуждали. Я сосредоточен на ЦСКА. Мы хотим победить в Кубке, мы можем победить «Зенит». Неважно, кубок или чемпионат. Очень важно выйти в финал, но и чемпионат важен.

    • В финале Кубка Азии U-23 сборная Узбекистана проиграла Японии (0:1).
    • Олимпийский футбольный турнир у мужчин пройдет с 24 июля по 9 августа.
    • Новый сезон в РПЛ стартует 19 июля

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1715063200
    Молодец парень. Не стоит искусственно противопоставлять интересы сборной и клуба, он успевает везде. Не зогнали бы. Здоровья и удачи !
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    ...уефан
    1715065839
    ...не отпустить парня на такой турнир будет большой подлянкой со стороны клуба...
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    qwertyйцукен
    1715068569
    Я сосредоточен на ЦСКА===== Ну и дурак.Будет ли еще возможность играть на Олимпиаде --хрен знает.А клубы будут всегда.Сейчас в РПЛ, потом может быть Турция или Европа.
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