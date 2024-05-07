Файзуллаев высказался об участии в Олимпиаде вместо игры в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказал свое отношение к соглашению между клубом и Узбекистанской футбольной ассоциацией, из-за которого вернулся в состав московской команды и не принял участие в финале Кубка Азии U-23.
– Молодежная сборная Узбекистана вышла на Олимпийские игры.
– Это исторически важное достижение для страны. Я горд быть частью этой команды. Мы принесли людям большую радость.
– Твое отношение, что не сыграл в последнем матче?
– Уважаю соглашение между клубом и федерацией. Я бы хотел сыграть, но было соглашение, по нему все прошло так.
– Поедешь на Олимпиаду?
– Пока не обсуждали. Я сосредоточен на ЦСКА. Мы хотим победить в Кубке, мы можем победить «Зенит». Неважно, кубок или чемпионат. Очень важно выйти в финал, но и чемпионат важен.
- В финале Кубка Азии U-23 сборная Узбекистана проиграла Японии (0:1).
- Олимпийский футбольный турнир у мужчин пройдет с 24 июля по 9 августа.
- Новый сезон в РПЛ стартует 19 июля