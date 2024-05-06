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    • Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»

    Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива».

    • Москвичи выиграли со счетом 1:0 и поднялись в топ-4 лиги.
    • Ростовчане остались на 7-м месте в чемпионате.

    – «Ростов» сегодня ни в чем не уступил, кроме счета. Понравилось всe, кроме того, что мяч в сетку не попал.

    – Есть ли претензии к команде, или она выполнила всe, за исключением гола?

    – Ну, всe‑всe не выполнили или не выполнили так хорошо, как могли, но глобально претензий нет.

    – Могли бы более ранние замены повлиять на игру?

    – Менять ради того, чтобы поменять, считаю, неправильно. Менять нужно, если что‑то не получается или не идет.

    Мы не делали замены до определенного момента, потому что всe шло плюс‑минус по нашему сценарию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.05.2024 23:03
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    Комментарии (10)
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    Чехов на Садовой
    1715026652
    Иди ты, Карп , в %опу! Кубок отдал, чемп вонючий прос№ал, Всё как обычно. Обезьяна рыжая.
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    mutabor0992
    1715026736
    Все-все...Менять,чтобы поменять...Плюс-минус...Словоблудие какое то.p.s."Меняю минус на плюс и...Все будет хорошо."(М.Фомин)p.p.s.Светло-синий певец.Ему видать поменяли.Контактами ошиблись.
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    Pourquoi pas
    1715028563
    Валера выполнил задачу на этот чемпионат! Ему ставили - не вылететь в пердив? Он не вылетел! А выиграть кубок или попасть в тройку задачи не было! Уймитесь уже! На более амбициозные задачи у клуба денег нет!
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    sazagorod
    1715032693
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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