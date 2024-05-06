Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива».

Москвичи выиграли со счетом 1:0 и поднялись в топ-4 лиги.

Ростовчане остались на 7-м месте в чемпионате.

– «Ростов» сегодня ни в чем не уступил, кроме счета. Понравилось всe, кроме того, что мяч в сетку не попал.

– Есть ли претензии к команде, или она выполнила всe, за исключением гола?

– Ну, всe‑всe не выполнили или не выполнили так хорошо, как могли, но глобально претензий нет.

– Могли бы более ранние замены повлиять на игру?

– Менять ради того, чтобы поменять, считаю, неправильно. Менять нужно, если что‑то не получается или не идет.

Мы не делали замены до определенного момента, потому что всe шло плюс‑минус по нашему сценарию.