Карпин пожаловался на логистику «Ростова»: «У вас даже в голове не уложится»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о вынужденной ротации состава на фоне логистических проблем.

Сегодня ростовчане уступили в Москве «Локомотиву» (0:1).

Команда идет на 7-м месте в РПЛ.

Авиарейсы в Ростов‑на‑Дону приостановлены с 24 февраля 2022 года.

– Вы неоднократно говорили, что сейчас в РПЛ нет разницы, какое место занимать. При этом в Кубке вы выпустили второй состав.

– Я не говорил, что игрокам нужно отдыхать. Что я сказал? «Восстановление» я говорил, а не «отдых». Для меня важно здоровье игроков.

Сыграли в воскресенье с «Оренбургом» при нашей логистике, которая идет два года. Вы не знаете, что такое проделать долгий путь на автобусе и самолете. У вас даже в голове не уложится.

Риск просто получить травмы. Можно сыграть в Кубке основой, а потом весь чемпионат доигрывать дублем. Поездите три‑четыре раза туда‑обратно и сыграйте по 90 минут. Посмотрим, будете ли вы вообще живы.