«Мутко против»: Вилков предложил Хачатурянцу штрафовать тренеров на 200-300 тысяч рублей за критику судей

Экс-арбитр РПЛ Михаил Вилков предложил штрафовать тренеров за обсуждение работы судей, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В личной беседе с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом он предложил наказывать тренеров на 200-300 тысяч рублей за каждое «неосторожное высказывание».

Особенное недовольство у Вилкова вызвала критика в его адрес со стороны главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Вилков также предложил ввести бонусы арбитрам за хорошее судейство, поднял вопрос страховки судей и посетовал, что Хачатурянц лишь дважды за время работы встречался с арбитрами.