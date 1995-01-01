«Мутко против»: Вилков предложил Хачатурянцу штрафовать тренеров на 200-300 тысяч рублей за критику судей

Нужно даже от 1 000 0000 р, но если критика оказалась неконструктивной.
Если проще, то "за базар надо отвечать"!
Экс-арбитр РПЛ Михаил Вилков предложил штрафовать тренеров за обсуждение работы судей, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
В личной беседе с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом он предложил наказывать тренеров на 200-300 тысяч рублей за каждое «неосторожное высказывание».
Особенное недовольство у Вилкова вызвала критика в его адрес со стороны главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
Вилков также предложил ввести бонусы арбитрам за хорошее судейство, поднял вопрос страховки судей и посетовал, что Хачатурянц лишь дважды за время работы встречался с арбитрами.
- Хачатурянц лично пожизненно отстранил Вилкова от судейства.
- 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
- Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.