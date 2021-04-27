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  • «Мутко против»: Вилков предложил Хачатурянцу штрафовать тренеров на 200-300 тысяч рублей за критику судей

«Мутко против»: Вилков предложил Хачатурянцу штрафовать тренеров на 200-300 тысяч рублей за критику судей

27 апреля 2021, 10:57
15

Экс-арбитр РПЛ Михаил Вилков предложил штрафовать тренеров за обсуждение работы судей, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В личной беседе с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом он предложил наказывать тренеров на 200-300 тысяч рублей за каждое «неосторожное высказывание».

Особенное недовольство у Вилкова вызвала критика в его адрес со стороны главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Вилков также предложил ввести бонусы арбитрам за хорошее судейство, поднял вопрос страховки судей и посетовал, что Хачатурянц лишь дважды за время работы встречался с арбитрами.

  • Хачатурянц лично пожизненно отстранил Вилкова от судейства.
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Вилков Михаил
Комментарии (15)
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rustrey
1619512118
"Обиженка" решил на тренерах отыграться...
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rustrey
1619512211
Испокон времен футбола были недовольны судейством, как минимум со стороны одной команды, это и есть частичка футбола...
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"supermax"
1619512646
а с другой стороны, кто он теперь такой чтобы что-то предлагать.....
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NewLife
1619514613
Как хорошо, что избавились от этого мудака, надеюсь. это его последние вопли.
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absent32
1619514864
мне как бы плевать что это сказал "Мутко против", но мысль правильная. да вообще всех официальных лиц привлекать к ответственности за критику судей, как в Англии. а то развели балаган. после каждого тура все больше и больше вопросов к судьям и ЭСК
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sochi-2013
1619515763
Нужно даже от 1 000 0000 р, но если критика оказалась неконструктивной. Если проще, то "за базар надо отвечать"!
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derrik2000
1619521301
Где-то уже нечто похожее уже было и даже проведено на ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ уровне. Не помните - ГДЕ, в какой стране??? )))))))))))))))
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paracetamol
1619521719
Хачатурянц лично пожизненно отстранил Вилкова от судейства... - Этот хмырь сам сколько отсудил, я что-то не помню! И вообще, откуда этот ара взялся, чтобы так, лично, пожизненно отстранять? Наполеончик, мля!
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фанат джигурды
1619547327
Надо увольнять тренеров за каждое «неосторожное высказывание»!!!
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Hektor 84
1620035455
Чтоб работу судьи не обсуждали надо судить качественно и не предвзято!
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