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    «Мутко против»: Вилков предложил Хачатурянцу штрафовать тренеров на 200-300 тысяч рублей за критику судей

    Экс-арбитр РПЛ Михаил Вилков предложил штрафовать тренеров за обсуждение работы судей, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    В личной беседе с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом он предложил наказывать тренеров на 200-300 тысяч рублей за каждое «неосторожное высказывание».

    Особенное недовольство у Вилкова вызвала критика в его адрес со стороны главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

    Вилков также предложил ввести бонусы арбитрам за хорошее судейство, поднял вопрос страховки судей и посетовал, что Хачатурянц лишь дважды за время работы встречался с арбитрами.

    • Хачатурянц лично пожизненно отстранил Вилкова от судейства.
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4445

      sochi-2013 5 минут назад

      Нужно даже от 1 000 0000 р, но если критика оказалась неконструктивной.
      Если проще, то "за базар надо отвечать"!

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      Рейтинг: +2811

      absent32 20 минут назад

      мне как бы плевать что это сказал "Мутко против", но мысль правильная. да вообще всех официальных лиц привлекать к ответственности за критику судей, как в Англии. а то развели балаган. после каждого тура все больше и больше вопросов к судьям и ЭСК

      0
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      Рейтинг: +181

      Янвapь 69 > absent32 12 минут назад

      Да глянул бы я, как бы ты заблажил, если бы вас перестали тащить за уши и стали откровенно топить

      0
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      Рейтинг: +2811

      absent32 > Янвapь 69 40 секунд назад

      ни кто ни кого не тащит!!! а в этом сезоне на судей слишком много жалоб, и на пустом месте тоже!!! в сторону Локо тоже хватает достаточно судейских ошибок!!!

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      Рейтинг: +7857

      NewLife 24 минуты назад

      Как хорошо, что избавились от этого мудака, надеюсь. это его последние вопли.

      0
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      Рейтинг: +4147

      Yurok161 25 минут назад

      Лучше бы судью за ошибки, какие ты допускал, предложил бы штрафовать на 200-300 тысяч. Что ни матч, то судейский произвол. Если бы штрафовали, может и критиковать не пришлось.

      1
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      Рейтинг: +4976

      Cleaner 49 минут назад

      Тогда, чтобы уравновесить положение тренеров и судей, предлагаю за КАЖДУЮ ошибку ШТРАФОВАТЬ СУДЕЙ на 200-300 тысяч!

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      Рейтинг: +6556

      "supermax" > Cleaner 26 минут назад

      НУ ПРЕДЛОЖИИИЛ!! ахах.....ну а что, было бы справедливо))

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      Рейтинг: +6556

      "supermax" 57 минут назад

      а с другой стороны, кто он теперь такой чтобы что-то предлагать.....

      2
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      Рейтинг: +41

      rustrey 1 час назад

      Испокон времен футбола были недовольны судейством, как минимум со стороны одной команды, это и есть частичка футбола...

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      Рейтинг: +41

      rustrey 1 час назад

      "Обиженка" решил на тренерах отыграться...

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