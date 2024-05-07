Семак отреагировал на кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что болельщики «Факела» скандировали оскорбительные кричалки в адрес его команды.

Игра в Воронеже завершилась со счетом 1:1.

Хозяева поля отыгрались на 102-й минуте, реализовав пенальти.

Болельщики «Факела» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

«Они переживают и поддерживают свою команду. Наши болельщики поддерживают нашу команду.

Думаю, если бы они болели за «Факел», который приезжает в Петербург и с первой минуты, даже секунды тянет время, они по-другому бы реагировали.

Это футбол, ничего в этом страшного нет», – заявил Семак.