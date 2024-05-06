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    • РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Рубином» (2:2), продлив безвыигрышную серию до 5 матчей

    РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Рубином» (2:2), продлив безвыигрышную серию до 5 матчей

    ЦСКА дома не смог переиграть «Рубин» в 27-м туре чемпионата России.

    Армейцы пропустили первыми, но успели отыграться еще до перерыва усилиями Аббосбека Файзуллаева. Во втором тайме забил Федор Чалов, но казанцы сравняли счет на 92-й минуте.

    Серия ЦСКА без побед в РПЛ продлена до пяти матчей. Команда осталась на восьмом месте в таблице лиги. «Рубин» идет девятым.

    Россия. РПЛ. 27-й тур

    ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Рожков, 42; 1:1 – Файзуллаев, 45+1; 2:1 – Чалов, 74; 2:2 – Даку, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2024 22:29
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    Комментарии (21)
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    ...уефан
    1715024166
    ...душевная игра, пацанская! Лошадки в своём репертуаре, упустили свою удачу, а играли классно... Рубин играл, не выключался. Спасибо за такую игру...
    Ответить
    bratskij
    1715024390
    Это жопа какая то, а не ЦСКА. Решили в Книгу рекордов дибилов попасть?
    Ответить
    raritet
    1715024906
    Такое ощущение что потенциальные лидеры нашего футбола словно сговорились . Играть не собираются. Просто отбывают номер. И это получая большие деньги.
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    Bez Imeni
    1715025168
    Неудачный сезон для ЦСКА
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    slavа0508
    1715025270
    Кони . это не кони . а пони ...
    Ответить
    TIMOTHY
    1715025371
    Много пропускает ЦСКА в концовках матча,а играли отлично
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    Spartak_forv@
    1715025701
    Хорошая игра,хороший счёт!)
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    ivany4
    1715026867
    Удалось посмотреть первый тайм, и минут 7 концовки матча. Игра смотрелась, и была вполне открытой. Я смотрел больше на Рубин. В поисках тренера, что бы АХ(!), думаю обратили бы взор на Рахимова и не прогадали бы. Пока не устаканется обстановка вокруг спорта. Рубин по мысли играет интересно. Будь исполнители по-мастеровитей, и результат давно был бы другим и команда выше. Но это мое предположение, а все решают боссы.))
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    Cleaner
    1715028562
    Ну РЖУ ни могу! Федотов, давайдосвидания!!!...(((
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    bset
    1715028618
    Надеюсь, в ФНЛ не вылетим
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