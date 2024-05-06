РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Рубином» (2:2), продлив безвыигрышную серию до 5 матчей

ЦСКА дома не смог переиграть «Рубин» в 27-м туре чемпионата России.

Армейцы пропустили первыми, но успели отыграться еще до перерыва усилиями Аббосбека Файзуллаева. Во втором тайме забил Федор Чалов, но казанцы сравняли счет на 92-й минуте.

Серия ЦСКА без побед в РПЛ продлена до пяти матчей. Команда осталась на восьмом месте в таблице лиги. «Рубин» идет девятым.

Россия. РПЛ. 27-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Рожков, 42; 1:1 – Файзуллаев, 45+1; 2:1 – Чалов, 74; 2:2 – Даку, 90+2.

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