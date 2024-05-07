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    Тен Хаг объяснил разгром от «Кристал Пэлас»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:4).

    «Мы должны выступать лучше как команда, футболисты должны играть лучше. Заслуженное поражение. Не такая игра, как мы ожидали.

    Мы не можем фокусировать внимание только на игре Каземиро. Мы должны обратить внимание на действия всех футболистов. Нам нужно извлечь уроки из этой игры и прибавлять.

    Я очень благодарен болельщикам. Они поддерживают нас. Они также видят, что у нас есть проблемы. Нужно держаться вместе. Нужно взять на себя ответственность. Фанаты оказали нам огромную поддержку.

    Я не думаю о своем будущем. Я подготавливаю команду как можно лучше. У нас много проблем. Единственное, на чем я сосредоточен, – выступать лучше с моей командой. Думаю только о том, чтобы сделать свою команду лучше», – сказал тен Хаг.

    • «МЮ» занимает 8-е место в АПЛ с 54 очками после 35 матчей. Столько же очков у «Челси». У идущего 6-м «Ньюкасла» – 56 очков.
    • В этом сезоне клуб пропустил 81 гол во всех турнирах этого сезона – такого не было с 1977 года.
    • «МЮ» потерпел 13 поражений за один чемпионат – худший результат с сезона-1989/90.

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    Источник: BBC

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    Комментарии (1)
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    Damir07
    1715061263
    Да иди ты ...... но своим мнением Лучших игроков прогоняешь и за дохрена миллионов покупаешь самых лучших и требуешь чтобы лучше играли ты о чем
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