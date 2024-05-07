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    Федотов высказался об упущенной победе ЦСКА над «Рубином»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

    • Армейцы не удержали победу, пропустив на 92-й минуте.
    • ЦСКА идет на 8-м месте в РПЛ.
    • Команда продлила безвыигрышную серию в чемпионате до 5 матчей.

    – Думаю, что получился хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы были близки к тому, чтобы забить, но получили глупейший привоз, к которому не было предпосылок.

    У нас были возможности увеличить счет, но в очередной раз что‑то не залетело. Мы хотели победить, сделать подарок нашим болельщикам, но, увы, мы не реализовали свои моменты.

    – Почему вы сделали много замен?

    – Давила имел дискомфорт, замена Роши была вынужденной, потому что он еще в первом тайме подвернул ногу. Позиция Келлвена требовала усиления, потому что ему было тяжело.

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    Источник: «Матч ТВ»

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