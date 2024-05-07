Федотов высказался об упущенной победе ЦСКА над «Рубином»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).
- Армейцы не удержали победу, пропустив на 92-й минуте.
- ЦСКА идет на 8-м месте в РПЛ.
- Команда продлила безвыигрышную серию в чемпионате до 5 матчей.
– Думаю, что получился хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы были близки к тому, чтобы забить, но получили глупейший привоз, к которому не было предпосылок.
У нас были возможности увеличить счет, но в очередной раз что‑то не залетело. Мы хотели победить, сделать подарок нашим болельщикам, но, увы, мы не реализовали свои моменты.
– Почему вы сделали много замен?
– Давила имел дискомфорт, замена Роши была вынужденной, потому что он еще в первом тайме подвернул ногу. Позиция Келлвена требовала усиления, потому что ему было тяжело.