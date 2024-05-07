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    Opta обновила расчеты шансов на победу в РПЛ после 27-го тура

    Модель прогнозирования Opta Predictor пересчитала шансы «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» на чемпионство в сезоне-2023/24.

    • В 27-м туре РПЛ «Динамо» победило «Сочи» (3:2), «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), «Краснодар» уступил «Ахмату» (0:1).
    • Петербуржцы лидируют в таблице Премьер-лиги, опережая обоих конкурентов на 1 очко.

    Вероятность победы «Зенита» в чемпионате по итогам 27-го тура выросла c 60 до 63,7 процента.

    Шансы «Краснодара» просели с 32 до 19,8%. На триумф «Динамо» Opta теперь дает 16.5 вместо 7%.

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    Источник: Opta

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