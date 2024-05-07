Opta обновила расчеты шансов на победу в РПЛ после 27-го тура

Модель прогнозирования Opta Predictor пересчитала шансы «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» на чемпионство в сезоне-2023/24.

В 27-м туре РПЛ «Динамо» победило «Сочи» (3:2), «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), «Краснодар» уступил «Ахмату» (0:1).

Петербуржцы лидируют в таблице Премьер-лиги, опережая обоих конкурентов на 1 очко.

Вероятность победы «Зенита» в чемпионате по итогам 27-го тура выросла c 60 до 63,7 процента.

Шансы «Краснодара» просели с 32 до 19,8%. На триумф «Динамо» Opta теперь дает 16.5 вместо 7%.