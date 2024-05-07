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    Галактионов ответил на провокационный вопрос про Дзюбу

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал отсутствие Артема Дзюбы в составе на матч с «Ростовом» (1:0).

    – Дзюба не выходит, чтобы не был продлен контракт или он не устраивает вас как футболист?

    – Я уже говорил, повторюсь еще раз: он часть команды. Он выполняет большую роль в коллективе. То, что он делал для команды в прошлом сезоне – вызывает уважение. В этом тоже.

    Сегодня есть ситуация, когда характер игры подсказывает и диктует, что нужно выходить в другом сочетании. Тренерский штаб это устраивает.

    Понятно, что ему неприятно, он хочет играть, он не смирился. Опять же, вы видели матчи, когда соперник обороняется низко, фактурный нападающий нужен – он выходил. Приносило ли это пользу – другой вопрос.

    Что касается контракта Артема, я этим не занимаюсь, обратитесь к руководству.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    sazagorod
    1715032687
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