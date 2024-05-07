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    • Орлов назвал единственного игрока «Зенита», который держит уровень

    Орлов назвал единственного игрока «Зенита», который держит уровень

    Журналист Геннадий Орлов считает, что сейчас по игре только один футболист соответствует уровню «Зенита».

    «Я вообще не понимаю, зенитовцы с такой игрой хотят стать чемпионами или нет? Никак в толк не возьму.

    Все слишком академично. Да, забили один красивый гол. А кто автор-то? Защитник! Дуглас Сантос. А остальные? Я же не зря говорил, что Дуглас – единственный, кто держит уровень.

    Неубедителен «Зенит». Нет должной самоотдачи. Академики...» – сказал Орлов.

    • «Зенит» набрал 1 очко в 3 последних турах РПЛ.
    • Несмотря на это, петербуржцы единолично лидируют в чемпионате.
    • Сантос – капитан команды.

    Кто выиграл больше трофеев из ЦСКА и «Зенита»? Тест на футбольную память

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2024 21:29
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    Комментарии (18)
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    Spartak_forv@
    1715107780
    Прорвало Орлова
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    Дубина
    1715107872
    Гене тоже стыдно стало за цыганей как и нам??
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    slavа0508
    1715109355
    Гена а как же Педро ???Недавно ты кричал что лучший трансфер чуть ли не в истории РПЛ ...
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    ScarlettOgusania
    1715113831
    Весна пришла - карнавал, Пед.ры, самба!)))
    Ответить
    Suvorov71
    1715115980
    Флюгер, бабло их всех губит, они не любят работать, да и не могут, пора на танцы скоро карнавал
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715150908
    Дуглас трудяга. Никогда не ноет, никогда не грубит. Профессионал до мозга костей. Гыгыгы
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    Эльхан-Алиев-google
    1715154019
    Лучший трансфер истории рфпл Алекс,Веллитон, Промес
    Ответить
    СпорЦмен
    1715157951
    Говнищем попахивает, мясные свой рот открыли!
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