Орлов назвал единственного игрока «Зенита», который держит уровень

Журналист Геннадий Орлов считает, что сейчас по игре только один футболист соответствует уровню «Зенита».

«Я вообще не понимаю, зенитовцы с такой игрой хотят стать чемпионами или нет? Никак в толк не возьму.

Все слишком академично. Да, забили один красивый гол. А кто автор-то? Защитник! Дуглас Сантос. А остальные? Я же не зря говорил, что Дуглас – единственный, кто держит уровень.

Неубедителен «Зенит». Нет должной самоотдачи. Академики...» – сказал Орлов.

«Зенит» набрал 1 очко в 3 последних турах РПЛ.

Несмотря на это, петербуржцы единолично лидируют в чемпионате.

Сантос – капитан команды.

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