Орлов назвал единственного игрока «Зенита», который держит уровень

Журналист Геннадий Орлов считает, что сейчас по игре только один футболист соответствует уровню «Зенита».
«Я вообще не понимаю, зенитовцы с такой игрой хотят стать чемпионами или нет? Никак в толк не возьму.
Все слишком академично. Да, забили один красивый гол. А кто автор-то? Защитник! Дуглас Сантос. А остальные? Я же не зря говорил, что Дуглас – единственный, кто держит уровень.
Неубедителен «Зенит». Нет должной самоотдачи. Академики...» – сказал Орлов.
- «Зенит» набрал 1 очко в 3 последних турах РПЛ.
- Несмотря на это, петербуржцы единолично лидируют в чемпионате.
- Сантос – капитан команды.
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