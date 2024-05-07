Тухель оценил шансы «Реала» и «Баварии» пройти в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о вероятности победы своей команды над «Реалом» в полуфинальном противостоянии ЛЧ.

Первый матч в Мюнхене завершился ничьей 2:2.

Ответная встреча состоится в среду, 8 мая, на «Сантьяго Бернабеу».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Реал» играет дома, поэтому шансы, может быть, 51% в их пользу. Мы будет на одном из самых сложных стадионов для победы, но нет ничего невозможного.

У нас был очень хороший первый матч, но, к сожалению, мы не выиграли. «Реал» – это, очевидно, один из крупнейших клубов в мире. Мы также большой клуб в Европе. Вот почему это будет отличный матч», – заявил Тухель.