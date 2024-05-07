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    • Тухель оценил шансы «Реала» и «Баварии» пройти в финал Лиги чемпионов

    Тухель оценил шансы «Реала» и «Баварии» пройти в финал Лиги чемпионов

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о вероятности победы своей команды над «Реалом» в полуфинальном противостоянии ЛЧ.

    • Первый матч в Мюнхене завершился ничьей 2:2.
    • Ответная встреча состоится в среду, 8 мая, на «Сантьяго Бернабеу».
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    «Реал» играет дома, поэтому шансы, может быть, 51% в их пользу. Мы будет на одном из самых сложных стадионов для победы, но нет ничего невозможного.

    У нас был очень хороший первый матч, но, к сожалению, мы не выиграли. «Реал» – это, очевидно, один из крупнейших клубов в мире. Мы также большой клуб в Европе. Вот почему это будет отличный матч», – заявил Тухель.

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    Источник: Bayern & Germany

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    07.05.2024 21:39
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    Комментарии (3)
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    BlackMurder
    1715111928
    Если вы выйдите в финал, то это будет большой подарок к твоему уходу
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    BlackMurder
    1715111969
    Но с такой игрой,как против Штутгарта,реал вас уроет ниже земли
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