Мостовой определил фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Александр Мостовой назвал команду с наибольшими шансами на победу в чемпионате России.

До конца сезона РПЛ осталось 3 тура.

«Зенит» лидирует, «Динамо» и «Краснодар» отстают на 1 очко.

Петербуржцы сохранили 1-е место, несмотря на потерю 8 баллов в 3 последних матчах.

«С одной стороны, хорошо, что такая плотная борьба за первую строчку, но с другой – чемпионскую игру в этом сезоне не показывает никто.

И «Зенит», и «Динамо», и «Краснодар» очень много ошибаются, дарят очки соперникам. Чемпион все-таки должен доминировать в играх с аутсайдерами. А в этом сезоне все матчи очень упорные получаются, почти нет разгромов.

Титул заберет та команда, которая лучше всего совладает с нервами. Скорее всего, это будет «Зенит», – сказал Мостовой.