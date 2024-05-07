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    Мостовой определил фаворита чемпионской гонки в РПЛ

    Александр Мостовой назвал команду с наибольшими шансами на победу в чемпионате России.

    • До конца сезона РПЛ осталось 3 тура.
    • «Зенит» лидирует, «Динамо» и «Краснодар» отстают на 1 очко.
    • Петербуржцы сохранили 1-е место, несмотря на потерю 8 баллов в 3 последних матчах.

    «С одной стороны, хорошо, что такая плотная борьба за первую строчку, но с другой – чемпионскую игру в этом сезоне не показывает никто.

    И «Зенит», и «Динамо», и «Краснодар» очень много ошибаются, дарят очки соперникам. Чемпион все-таки должен доминировать в играх с аутсайдерами. А в этом сезоне все матчи очень упорные получаются, почти нет разгромов.

    Титул заберет та команда, которая лучше всего совладает с нервами. Скорее всего, это будет «Зенит», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.05.2024 19:40
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    Комментарии (10)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1715100615
    И это правильно
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    FCSpartakM
    1715101381
    Как и говорил, кто бы не стал чемпионом, никто по игре не достоин, не чемп, а колхоз. Это еще и еврокубков нет. Так бы беда еще хлеще
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    Цугундeр
    1715101951
    А чё ты ещё не в Нижнем ,дармоед велеречивый ? Там столы ставят , гусляров кликают , палаты готовят... (ну ,или палату ))
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    Январь 59
    1715102539
    Следующий тур может Динамо вывести на первую строчку. Зениту играть с ЦСКА, а через три дня опять с ЦСКА игра на кубок и надо как то сбалансировать состав, что бы не пролететь. Быки едут в гости к Спартаку, Спартаку тоже играть на Кубок, и куда будут брошены максимум сил? Динамо играет с Балтикой, для которой каждое потерянное очко на вес золота( вылета из РПЛ). Ели учесть что при ничейном результате команда теряет два очка, то для всех команд- ничья как поражение. Самый смешной будет результат, если Зенит проиграет, быки сыграют в ничейку, а Динамо победит.
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    Bez Imeni
    1715102719
    каждый день кто то определяет
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    sined1951
    1715103462
    Достоинство этого сезона-нет откровенно слабых команд.типа Тамбова, Торпедо или Химок., мало проходных матчей.
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    Спартач80
    1715104455
    Как сказать-то такое?.... Я буду переживать и за Спартак, и за Динамо, и за ЦСКА, в этом туре=))))
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