Поль Погба начал актерскую карьеру

Чемпион мира 2018 года Поль Погба решил попробовать себя в кинематографе.

Сейчас 31-летний футболист снимается в фильме Фабьена Онтеньенте под названием «Четыре нуля».

Он играет тренера молодых футболистов. Премьера запланирована на 9 апреля 2025 года.