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    Поль Погба начал актерскую карьеру

    Чемпион мира 2018 года Поль Погба решил попробовать себя в кинематографе.

    Сейчас 31-летний футболист снимается в фильме Фабьена Онтеньенте под названием «Четыре нуля».

    Он играет тренера молодых футболистов. Премьера запланирована на 9 апреля 2025 года.

    • Погба отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг.
    • У француза обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0) в августе.
    • Полузащитник связан контрактом с «Ювентусом». Он подал апелляцию на решение об отстранении.

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    Источник: L'Equipe

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    07.05.2024 21:21
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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1715108189
    Немного о футболе)
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    DMитрий
    1715113416
    Надо начинать с Хоум видео как Дзюба, а уже как пойдет резонанс, так можно и на большие экраны.
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