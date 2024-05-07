Поль Погба начал актерскую карьеру

Чемпион мира 2018 года Поль Погба решил попробовать себя в кинематографе.
Сейчас 31-летний футболист снимается в фильме Фабьена Онтеньенте под названием «Четыре нуля».
Он играет тренера молодых футболистов. Премьера запланирована на 9 апреля 2025 года.
- Погба отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг.
- У француза обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0) в августе.
- Полузащитник связан контрактом с «Ювентусом». Он подал апелляцию на решение об отстранении.