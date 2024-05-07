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    Березуцкий ответил, пора ли «Зениту» менять тренера

    Алексей Березуцкий порассуждал о будущем Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

    – Семак сказал, что не считает нынешний период самым сложным в его карьере тренера. Вы ему верите?

    – Я ему верю полностью, на все сто. Он понимает, что это не то, что было в прошлом сезоне, когда все уже пили шампанское в апреле, но сейчас все в руках «Зенита».

    У них достаточно неплохой календарь, за исключением матча с не до конца мотивированным ЦСКА.

    – Надо ли менять Семака?

    – 100% не нужно, это даже не обсуждается. Он прекрасно работает, результаты говорят сами за себя. Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу.

    – Морено?

    – Морено с большой вероятностью будет работать в ФНЛ.

    – Все в жизни имеет цикличность.

    – А почему он не может быть Алексом Фергюсоном?

    • «Зенит» набрал 1 очко в 3 последних турах РПЛ.
    • Несмотря на это, петербуржцы единолично лидируют в чемпионате.
    • Сообщалось, что клуб собирается продлить контракт с Семаком до 2030 года.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    07.05.2024 20:36
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    Комментарии (4)
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    Suvorov71
    1715105605
    Согласен Алексей, зачем его менять, Клопп иГвардиола в помйку не пойдут, а Сегожа самый сильный тренер в нашем футболе, так что пусть работает, мож станет супер тренером и пойдет тренеровать Уфу
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    шахта Заполярная
    1715108777
    Руки прочь от семака. Где зенит еще такое найдет.
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    Bez Imeni
    1715145458
    Семак норм...сыкло конечно, но норм
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    СпорЦмен
    1715158391
    Семак спекся. Надоело смотреть этот недофутбол.
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