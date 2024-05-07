Березуцкий ответил, пора ли «Зениту» менять тренера

Алексей Березуцкий порассуждал о будущем Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».
– Семак сказал, что не считает нынешний период самым сложным в его карьере тренера. Вы ему верите?
– Я ему верю полностью, на все сто. Он понимает, что это не то, что было в прошлом сезоне, когда все уже пили шампанское в апреле, но сейчас все в руках «Зенита».
У них достаточно неплохой календарь, за исключением матча с не до конца мотивированным ЦСКА.
– Надо ли менять Семака?
– 100% не нужно, это даже не обсуждается. Он прекрасно работает, результаты говорят сами за себя. Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу.
– Морено?
– Морено с большой вероятностью будет работать в ФНЛ.
– Все в жизни имеет цикличность.
– А почему он не может быть Алексом Фергюсоном?
- «Зенит» набрал 1 очко в 3 последних турах РПЛ.
- Несмотря на это, петербуржцы единолично лидируют в чемпионате.
- Сообщалось, что клуб собирается продлить контракт с Семаком до 2030 года.