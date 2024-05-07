«Спартак» может назначить бывшего помощника Моуринью

Стало известно о новом кандидате на пост главного тренера «Спартака».
Это Жозе Мораиш, который сейчас возглавляет иранский «Сепахан». Этот вариант предложили клубу РПЛ посредники.
58-летний португалец был помощником Жозе Моуринью в «Порту», «Интере», «Реале» и «Челси».
Будучи самостоятельным тренером, Мораиш дважды становился чемпионом Южной Кореи с «Чонбук Хендай Моторс» и один раз выигрывал Премьер-лигу Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем».
- «Спартак» 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
- После отставки испанца и.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- При нем спартаковцы ни разу не проиграли в 6 матчах – 3 победы и 3 ничьи.
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