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    «Спартак» может назначить бывшего помощника Моуринью

    Стало известно о новом кандидате на пост главного тренера «Спартака».

    Это Жозе Мораиш, который сейчас возглавляет иранский «Сепахан». Этот вариант предложили клубу РПЛ посредники.

    58-летний португалец был помощником Жозе Моуринью в «Порту», «Интере», «Реале» и «Челси».

    Будучи самостоятельным тренером, Мораиш дважды становился чемпионом Южной Кореи с «Чонбук Хендай Моторс» и один раз выигрывал Премьер-лигу Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем».

    • «Спартак» 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
    • После отставки испанца и.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • При нем спартаковцы ни разу не проиграли в 6 матчах – 3 победы и 3 ничьи.

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    Источник: Metaratings

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    07.05.2024 20:00
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    Комментарии (23)
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    Project Бабангида
    1715103709
    пришибленный в Спартаке уже был. за ним - приплюснутый. теперь - особенный. правда не оригинал а копия
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    Спартач80
    1715104063
    Кислый вариант...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715104170
    Очередной физрук, решивший за дорого потренировать себя. Гыгыгы
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    TIMOTHY
    1715104231
    Круто)) цирк в действии) а что молчит Зарема?)
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    NewLife
    1715104407
    В Спартаке есть спортивный директор, которому платят деньги за его работу. Он подберет главного тренера. Сейчас в наших условиях это трудная задача, но ясно то, что в отсутствии Заремы/Каттани он обойдется без мозгового штурма газпром агентуры и "не пришей кобыле (баклану) хвост" болельщиков других команд.
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    Artemka444
    1715106739
    Спартак ни кто не спасёт!!!
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    Oldtrafford83
    1715142633
    Моур с Али экспресс))
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    СпорЦмен
    1715158625
    Верните Абаскаля! Это лучший вариант для срамтака! :)))
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    alefreddy
    1715185205
    Слишкович наш тренер
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    иммануил
    1715188462
    Опять куражатся манагеры?
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