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    Жозе Мораиш

    Тренер
    Имя Жозе
    Фамилия Мораиш
    Команда Сепахан
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 27 июля 1965
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    17.02.2023 Сепахан 2 : 0 Зенит Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сепахан 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.02.2023 Сепахан 2 : 0 Зенит
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