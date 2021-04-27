Бывший судья РПЛ Михаил Вилков рассказал об источниках своих доходов.

– Видели, что в интернете обсуждают ваши квартиры и машины?

– Для тех, кто интересовался моим финансовым положением: на данный момент передвигаюсь на Range Rover Velar, который купил в 2017 году. Пробег на сегодняшний день – 75 тысяч км. Не вижу в этом ничего зазорного.

Помимо судейства, у меня есть другой источник заработка – с 2013 года мы с товарищами продаeм полимерные материалы – это приносит очень неплохой доход. Мои партнeры, кстати, тоже ездят на дорогих машинах. Например, Lexus последней модели. Звоните, поможем приобрести плeнку для строительства, даже сделаем скидку.

У меня, например, сосед по даче передвигается на хорошей машине, живeт в четырeхкомнатной квартире, имеет дачу... Он продаeт кирпич! Ржeт надо мной уже несколько лет, говорит: слушай, вас дрючат в хвост и гриву, пошли ко мне продавать кирпичи! Зарабатываю больше тебя, при этом меня никто не трогает.

Работаю с понедельника по пятницу, абсолютно нормально живу, ни в чeм себе не отказываю. У нас незамужняя соседка ездит на Porsche Cayenne, что в этом плохого? Что касается квартир, мы что, должны жить на улице в коробке? Или в шалаше? Не вижу в этом ничего такого. Все думают, что судьи – пустышки и второсортные люди. Это не так.

Вилков: «Не судил ни одного матча «Зенита», но они на первом месте. Избавьтесь от представления, что я «зенитовский» судья»

Вилков: «Горжусь всеми матчами «Зенит» – «Спартак», которые судил. Ни за один не стыдно»