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  • Вилков – о происхождении квартиры и Range Rover: «Помимо судейства, у меня есть другой источник заработка»

Вилков – о происхождении квартиры и Range Rover: «Помимо судейства, у меня есть другой источник заработка»

27 апреля 2021, 15:00
16

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков рассказал об источниках своих доходов.

– Видели, что в интернете обсуждают ваши квартиры и машины?

– Для тех, кто интересовался моим финансовым положением: на данный момент передвигаюсь на Range Rover Velar, который купил в 2017 году. Пробег на сегодняшний день – 75 тысяч км. Не вижу в этом ничего зазорного.

Помимо судейства, у меня есть другой источник заработка – с 2013 года мы с товарищами продаeм полимерные материалы – это приносит очень неплохой доход. Мои партнeры, кстати, тоже ездят на дорогих машинах. Например, Lexus последней модели. Звоните, поможем приобрести плeнку для строительства, даже сделаем скидку.

У меня, например, сосед по даче передвигается на хорошей машине, живeт в четырeхкомнатной квартире, имеет дачу... Он продаeт кирпич! Ржeт надо мной уже несколько лет, говорит: слушай, вас дрючат в хвост и гриву, пошли ко мне продавать кирпичи! Зарабатываю больше тебя, при этом меня никто не трогает.

Работаю с понедельника по пятницу, абсолютно нормально живу, ни в чeм себе не отказываю. У нас незамужняя соседка ездит на Porsche Cayenne, что в этом плохого? Что касается квартир, мы что, должны жить на улице в коробке? Или в шалаше? Не вижу в этом ничего такого. Все думают, что судьи – пустышки и второсортные люди. Это не так.

Вилков: «Не судил ни одного матча «Зенита», но они на первом месте. Избавьтесь от представления, что я «зенитовский» судья»

Вилков: «Горжусь всеми матчами «Зенит» – «Спартак», которые судил. Ни за один не стыдно»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Вилков Михаил
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NewLife
1619525706
У тебя еще и дача есть ! Не мог бы запостить фин отчетность твоего бизнеса, так для справки, за одно, кто основной покупатель.
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Skull_Boy
1619526075
Да мы знаем - Газпром
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Павелий
1619527101
Другой источник заработка - это ЗП от Газпрома? Как бы всё ок: в среду получаешь аванс, в воскресенье - зарплату. А вот в субботу судишь матч. И все как бы думают, что это разные источники заработка... Стыдно, Вилков!
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Павелий
1619527175
"Все думают, что судьи – пустышки и второсортные люди. Это не так." Судьи из пула Газпрома - совсем не пустышки.
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Старикан
1619535033
Ну, выгнали и выгнали! Зачем теперь бельё грязное перебирать?
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Snek
1619538338
Ну по ходу в бизнесе он лучше шарит, чем в судействе.
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zigbert
1619548168
Ну значит с голоду не пропадет.
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Andrebest65
1619548564
Теперь ясно. Футбол это хобби))) а так в фонбет играем))
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Hektor 84
1619549365
Это он о конвертах из Газпрома?
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maygli
1619561404
Фигню порет как обычно, фиг он с полимеров или кирпичей купит себе то что имеет. Скорее эти его товарищи по его наводке ставки делали, потом делили. А с полимеров и кирпичей только для поддержания штанов хватит и для отвода глаз от тёмных дел. Говорю так потому, что хорошо знаю эти производства и ни один из моих знакомых директоров кирпичных заводиков и производителей полиэтиленовой плёнки не имеют того, что есть у Вилкова. Трепач.
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