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    Вилков – о происхождении квартиры и Range Rover: «Помимо судейства, у меня есть другой источник заработка»

    Бывший судья РПЛ Михаил Вилков рассказал об источниках своих доходов.

    – Видели, что в интернете обсуждают ваши квартиры и машины?

    – Для тех, кто интересовался моим финансовым положением: на данный момент передвигаюсь на Range Rover Velar, который купил в 2017 году. Пробег на сегодняшний день – 75 тысяч км. Не вижу в этом ничего зазорного.

    Помимо судейства, у меня есть другой источник заработка – с 2013 года мы с товарищами продаeм полимерные материалы – это приносит очень неплохой доход. Мои партнeры, кстати, тоже ездят на дорогих машинах. Например, Lexus последней модели. Звоните, поможем приобрести плeнку для строительства, даже сделаем скидку.

    У меня, например, сосед по даче передвигается на хорошей машине, живeт в четырeхкомнатной квартире, имеет дачу... Он продаeт кирпич! Ржeт надо мной уже несколько лет, говорит: слушай, вас дрючат в хвост и гриву, пошли ко мне продавать кирпичи! Зарабатываю больше тебя, при этом меня никто не трогает.

    Работаю с понедельника по пятницу, абсолютно нормально живу, ни в чeм себе не отказываю. У нас незамужняя соседка ездит на Porsche Cayenne, что в этом плохого? Что касается квартир, мы что, должны жить на улице в коробке? Или в шалаше? Не вижу в этом ничего такого. Все думают, что судьи – пустышки и второсортные люди. Это не так.

    Вилков: «Не судил ни одного матча «Зенита», но они на первом месте. Избавьтесь от представления, что я «зенитовский» судья»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4288

      Павелий 26 секунд назад

      Другой источник заработка - это ЗП от Газпрома? Как бы всё ок: в среду получаешь аванс, в воскресенье - зарплату. А вот в субботу судишь матч. И все как бы думают, что это разные источники заработка... Стыдно, Вилков!

      0
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      Рейтинг: +3344

      Fusballer 31 секунду назад

      Молодец, мужик. Знает, как бабло делать. А вы просто завидуете!

      0
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      Рейтинг: +20073

      bset 6 минут назад

      Газпром - мечты сбываются

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      Рейтинг: +11826

      Skull_Boy 17 минут назад

      Да мы знаем - Газпром

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      Рейтинг: +7862

      NewLife 23 минуты назад

      У тебя еще и дача есть ! Не мог бы запостить фин отчетность твоего бизнеса, так для справки, за одно, кто основной покупатель.

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