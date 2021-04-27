ESPN снял фильм о переходе Хендрикса из ПСВ в «Спартак»

Голландская редакция канала ESPN выпустила документальный фильм о полузащитнике «Спартака» Йоррите Хендриксе.

В нем рассказывается о трансфере футболиста в московский клуб после 18 лет в системе ПСВ.

«Мы уже счастливы в нашем новом родном городе и поэтому очень благодарны за драгоценный документальный фильм, который был записан о нашем переезде в Москву. Это видео позволит Лео и Ленноксу, когда они станут взрослее, вместе с нами оглянуться на это время.

Я очень горжусь своей семьeй, горжусь тем, что они так быстро приспособились, потому что это довольно непросто. Но пока мы вместе, везде чувствую себя как дома! Большое спасибо за этот документальный фильм! Благодарен навеки. Дайте мне знать в комментариях, что вы думаете об этом фильме», – отреагировал Хендрикс в инстаграме на выход киноленты.