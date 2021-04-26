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  • Семин – о возможном уходе Головина из «Монако»: «От добра добра не ищут»

Семин – о возможном уходе Головина из «Монако»: «От добра добра не ищут»

26 апреля 2021, 23:28
2

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о будущем в «Монако» российского полузащитника Александра Головина.

«Стоит ли уходить Головину из «Монако»? В этом вопросе две позиции – финансовая и спортивная.

С точки зрения второй, он стабильно играет в «Монако». От добра добра не ищут. К нему там хорошо относятся. «Монако» – это не аутсайдер, а один из лидеров французского чемпионата. И с этой позиции я не вижу смысла делать перемены.

Но есть же еще финансовая ситуация – если будет какое-то более выгодное предложение, то может и сменить обстановку. Ему нужно выбрать что-то одно. Головин умный парень. Уверен, что он разберется и сделает правильный выбор», – сказал Семин.

  • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
  • В текущем сезоне хавбек забил четыре гола и сделал восемь ассистов в 21 матче.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость россиянина – 23 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Семин Юрий
Комментарии (2)
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KalterJax
1619469681
Да, Головин попал в такую ситуацию, которая будет выигрышной с любой стороны , как не посмотри! в Монако остаться хорошо, да и в клубе посильнее попробовать себя можно! но именно в клубе посильнее, Ливерпуль, Реал, Барса, Сити, ПСЖ ! всё остальное шаг назад или топтание на месте!
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ab15488
1619511414
Переход в новый клуб или чемпионат всегда лотерея. Как пройдёт адаптация, не сменится ли тренер, который приглашает тебя в клуб? У головина в Монако есть все, доверие тренера, любовь болельщиков. Клуб способен регулярно играть в еврокубках. С его талантом он реально способен повторить карьеру мостового и стать легендой клуба, но решать ему)
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