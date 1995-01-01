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    Семин – о возможном уходе Головина из «Монако»: «От добра добра не ищут»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о будущем в «Монако» российского полузащитника Александра Головина.

    «Стоит ли уходить Головину из «Монако»? В этом вопросе две позиции – финансовая и спортивная.

    С точки зрения второй, он стабильно играет в «Монако». От добра добра не ищут. К нему там хорошо относятся. «Монако» – это не аутсайдер, а один из лидеров французского чемпионата. И с этой позиции я не вижу смысла делать перемены.

    Но есть же еще финансовая ситуация – если будет какое-то более выгодное предложение, то может и сменить обстановку. Ему нужно выбрать что-то одно. Головин умный парень. Уверен, что он разберется и сделает правильный выбор», – сказал Семин.

    • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В текущем сезоне хавбек забил четыре гола и сделал восемь ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 23 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 23:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1514

      KalterJax 6 минут назад

      Да, Головин попал в такую ситуацию, которая будет выигрышной с любой стороны , как не посмотри! в Монако остаться хорошо, да и в клубе посильнее попробовать себя можно! но именно в клубе посильнее, Ливерпуль, Реал, Барса, Сити, ПСЖ ! всё остальное шаг назад или топтание на месте!

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