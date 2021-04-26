Семин – о возможном уходе Головина из «Монако»: «От добра добра не ищут»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о будущем в «Монако» российского полузащитника Александра Головина.

«Стоит ли уходить Головину из «Монако»? В этом вопросе две позиции – финансовая и спортивная.

С точки зрения второй, он стабильно играет в «Монако». От добра добра не ищут. К нему там хорошо относятся. «Монако» – это не аутсайдер, а один из лидеров французского чемпионата. И с этой позиции я не вижу смысла делать перемены.

Но есть же еще финансовая ситуация – если будет какое-то более выгодное предложение, то может и сменить обстановку. Ему нужно выбрать что-то одно. Головин умный парень. Уверен, что он разберется и сделает правильный выбор», – сказал Семин.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

В текущем сезоне хавбек забил четыре гола и сделал восемь ассистов в 21 матче.

Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость россиянина – 23 миллиона евро.

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