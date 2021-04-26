Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о голе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в ворота «Болоньи».

Команда из Бергамо разгромила соперника со счeтом 5:0.

Россиянин забил пятый гол в этом матче после выхода на замену.

«На мой взгляд всe, что Алексею даeтся в плане времени, он отлично использует. При его малом времени на поле он достаточно результативен.

Миранчуку нужно продолжать бороться за место в составе, на его позиции играют футболисты высокого уровня, тот же Малиновский», – сказал Сeмин.