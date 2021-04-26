Журналист Бергер: «Бавария» заплатит 20 миллионов за Нагельсмана

«Бавария» согласилась выплатить «РБ Лейпциг» компенсацию за тренера Юлиана Нагельсмана.

По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, переход 33-летнего специалиста обойдется мюнхенскому клубу в 20 миллионов евро.

Условия личного контракта с Нагельсманом уже согласованы, о его назначении будет объявлено после прекращения сотрудничества с Хансом-Дитером Фликом.