Журналист Бергер: «Бавария» заплатит 20 миллионов за Нагельсмана

«Бавария» согласилась выплатить «РБ Лейпциг» компенсацию за тренера Юлиана Нагельсмана.
По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, переход 33-летнего специалиста обойдется мюнхенскому клубу в 20 миллионов евро.
Условия личного контракта с Нагельсманом уже согласованы, о его назначении будет объявлено после прекращения сотрудничества с Хансом-Дитером Фликом.
- Нагельсман возглавляет «РБ Лейпциг» с 2019 года.
- На тренера также претендовал «Тоттенхэм».
Источник: Твиттер Патрика Бергера
Журналист немецкого канала Sport1. Специализируется на новостях о «Боруссии» Д, «Шальке» и сборной Германии. Аудитория в твиттере - более 6 тысяч подписчиков.