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    Журналист Бергер: «Бавария» заплатит 20 миллионов за Нагельсмана

    «Бавария» согласилась выплатить «РБ Лейпциг» компенсацию за тренера Юлиана Нагельсмана.

    По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, переход 33-летнего специалиста обойдется мюнхенскому клубу в 20 миллионов евро.

    Условия личного контракта с Нагельсманом уже согласованы, о его назначении будет объявлено после прекращения сотрудничества с Хансом-Дитером Фликом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Патрика Бергера

    Журналист немецкого канала Sport1. Специализируется на новостях о «Боруссии» Д, «Шальке» и сборной Германии. Аудитория в твиттере - более 6 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 20:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4843

      dinar7777dinar 55 минут назад

      На тренера также претендовал «Тоттенхэм». ))))))) ахахаахах ! офигенная шутка !! что он потерял в петухэме?

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      Рейтинг: +206

      BlackMurderDeco 1 час назад

      А куда Флик уйдет? В сборную вместо левы?

      0
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      Рейтинг: +4843

      dinar7777dinar > BlackMurderDeco 54 минуты назад

      дол бо е бина все уже давно знают что лев уходит из сборной после евро ! высунь свою петушиную рожу из очка своего друга петуха !

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