Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Пять футболистов «Зенита» вошли в символическую сборную 27-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 27-го тура чемпионата России.

    В нее включены пять игроков «Зенита», а также по одному футболисту из «Спартака», «Локомотива», «Сочи», «Ахмата», «Химок» и «Краснодара».

    Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);

    Защитники: Алексей Сутормин («Зенит»), Зоран Нижич («Ахмат»), Александр Мартынович («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»);

    Полузащитники: Малком («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Андрей Мостовой («Зенит»);

    Нападающие: Себастьян Дриусси («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2351

      Дедуктор 18 минут назад

      Зенит = чемпион! Вопросов нет. Но самую крутую игру показал в этом туре не Зенит. А Краснодар.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      FENIX-SL 1 час назад

      вообще то их должно быть 11

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3333

      Fusballer > FENIX-SL 1 час назад

      12 с судьёй

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      FENIX-SL > Fusballer 1 час назад

      можно в принципе зениту позволить 20 человек на поле выпускать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4073

      Ганнибал Лектор > Fusballer 1 час назад

      Какие претензии по судейству матча Зенита в этом конкретном туре?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      прабабушка краба 2 часа назад

      стоило Федуну за Зенит начать болеть и на тебе)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3333

      Fusballer 2 часа назад

      Фуфловая сборная - Дзюбы нет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12614

      Garrincha58 3 часа назад

      достоин только один это Мостовой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2598

      PAREVG. 3 часа назад

      Кто бы сомневался, после 6:0 , можно всех полевых включать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +483

      aubergine > PAREVG. 2 часа назад

      Тогда уж и вратаря за "сухарь". Чё мелочиться то?)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84948
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru