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  • Пять футболистов «Зенита» вошли в символическую сборную 27-го тура РПЛ по версии WhoScored

Пять футболистов «Зенита» вошли в символическую сборную 27-го тура РПЛ по версии WhoScored

26 апреля 2021, 12:59
12

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 27-го тура чемпионата России.

В нее включены пять игроков «Зенита», а также по одному футболисту из «Спартака», «Локомотива», «Сочи», «Ахмата», «Химок» и «Краснодара».

Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);

Защитники: Алексей Сутормин («Зенит»), Зоран Нижич («Ахмат»), Александр Мартынович («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Малком («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Андрей Мостовой («Зенит»);

Нападающие: Себастьян Дриусси («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»).

Источник: WhoScored
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Сочи Ахмат Химки Краснодар Заболотный Антон Мартынович Александр Крыховяк Гжегож Зобнин Роман Сутормин Алексей Лантратов Илья Дуглас Сантос Мостовой Андрей Дриусси Себастьян Малком Нижич Зоран
Комментарии (12)
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PAREVG.
1619432739
Кто бы сомневался, после 6:0 , можно всех полевых включать
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Garrincha58
1619432796
достоин только один это Мостовой
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Fusballer
1619435773
Фуфловая сборная - Дзюбы нет!
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Дедуктор
1619443831
Зенит = чемпион! Вопросов нет. Но самую крутую игру показал в этом туре не Зенит. А Краснодар.
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повiя з Украiни
1619447015
за Малкома проплатили, не наиграл он на это.
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Hektor 84
1619452815
Как по мне Зобнин лишний! Что ни пас, то в ноги сопернику. Зобнину надо пару матчей на лавке провести и подумать о своей игре. По остальным ничего не скажу кроме игры Спартак ЦСКА других не смотрел.
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sxx2swfnmkhim
1619456372
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