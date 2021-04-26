Пять футболистов «Зенита» вошли в символическую сборную 27-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 27-го тура чемпионата России.

В нее включены пять игроков «Зенита», а также по одному футболисту из «Спартака», «Локомотива», «Сочи», «Ахмата», «Химок» и «Краснодара».

Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);

Защитники: Алексей Сутормин («Зенит»), Зоран Нижич («Ахмат»), Александр Мартынович («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Малком («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Андрей Мостовой («Зенит»);

Нападающие: Себастьян Дриусси («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»).