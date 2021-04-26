Головин: «Монако» нужно побеждать в каждом матче, для нас это сейчас важнее всего»

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарии после победы своей команды над «Анжером» в 34-м туре Лиги 1.

«Самое главное, что мы выиграли и заработали три очка. Для нас это сейчас важнее всего, нужно побеждать в каждом матче.

Что касается игры, то она получилась довольно тяжeлой. Мы владели преимуществом, создавали неплохие моменты, но долго не могли забить. Считаю, что как минимум на один гол мы точно наиграли, поэтому хорошо, что в итоге получилось открыть счeт. Одержали справедливую и заслуженную победу», – сказал Головин.