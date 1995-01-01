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    Холанд установил рекорд Бундеслиги по числу голов до 21-летия

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд открыл счет в матче 31-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга».

    Для него это 37-й гол в играх Бундеслиги. Ранее ни одному игроку не удавалось забить столько в немецком первенстве до своего 21-летия.

    Норвежец побил рекорд партнера по команде Джейдона Санчо, который отличился 36 раз до 21 года.

    • Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020 года.
    • Форвард еще может улучшить свое достижение до 21 июля, когда ему исполнится 21 год.

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    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      a c 3 часа назад

      Eсли делаете cтавки -> infostavki.ru

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