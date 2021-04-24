Холанд установил рекорд Бундеслиги по числу голов до 21-летия

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд открыл счет в матче 31-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга».
Для него это 37-й гол в играх Бундеслиги. Ранее ни одному игроку не удавалось забить столько в немецком первенстве до своего 21-летия.
Норвежец побил рекорд партнера по команде Джейдона Санчо, который отличился 36 раз до 21 года.
- Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020 года.
- Форвард еще может улучшить свое достижение до 21 июля, когда ему исполнится 21 год.
Источник: Gracenote Live