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    Слуцкий – о провале Суперлиги: «Добро победило зло. Традиции взяли верх над деньгами»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о ликвидации Суперлиги.

    «Когда была создана Суперлига, я понимал, что это очень необычно для футбола. И в футболе, несмотря на то что он очень финансово зависим, особенно в последние годы, традиции всегда играли большую роль, чем деньги.

    Под традициями я подразумеваю болельщиков, клубные цвета, эмблемы, дерби, соревнования, проведение турниров в том формате, в котором они существуют.

    Поэтому, как только появилась информация про Суперлигу, мне стало безумно интересно, что же победит в этом мире – традиции или финансовая составляющая, которая тоже для любого клуба крайне важна. И мне очень приятно, что добро победило зло, традиции и болельщики взяли верх над коммерческой составляющей», – цитирует Слуцкого «Р-Спорт».

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    Источник: «Р-Спорт»

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