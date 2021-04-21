«Ювентус» – о Суперлиге: «Сохраняем уверенность в спортивной и коммерческой силе проекта»

«Ювентус» опубликовал заявление, посвященное выходу большинства клубов-основателей Суперлиги из турнира.
«Нам известно о намерении некоторых клубов выйти из Суперлиги, хотя необходимые юридические процедуры еще не завершены.
«Ювентус» сохраняет уверенность спортивной, коммерческой и юридической силе проекта, но считает, что шансы на его осуществление в изначальном задуманном виде крайне малы.
«Ювентус» сохраняет приверженность идее создать долгосрочные ценности как для клуба, так и для всей футбольной индустрии», – сказано в заявлении туринского клуба.
- Ранее из Суперлиги вышли 9 клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Атлетико», «Интер» и «Милан».
- Помимо «Ювентуса» о выходе из турнира не объявили только «Реал» и «Барселона».
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Источник: официальный сайт «Ювентуса»