«Ювентус» – о Суперлиге: «Сохраняем уверенность в спортивной и коммерческой силе проекта»

«Ювентус» опубликовал заявление, посвященное выходу большинства клубов-основателей Суперлиги из турнира.

«Нам известно о намерении некоторых клубов выйти из Суперлиги, хотя необходимые юридические процедуры еще не завершены.

«Ювентус» сохраняет уверенность спортивной, коммерческой и юридической силе проекта, но считает, что шансы на его осуществление в изначальном задуманном виде крайне малы.

«Ювентус» сохраняет приверженность идее создать долгосрочные ценности как для клуба, так и для всей футбольной индустрии», – сказано в заявлении туринского клуба.

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