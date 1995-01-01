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    «Ювентус» – о Суперлиге: «Сохраняем уверенность в спортивной и коммерческой силе проекта»

    «Ювентус» опубликовал заявление, посвященное выходу большинства клубов-основателей Суперлиги из турнира.

    «Нам известно о намерении некоторых клубов выйти из Суперлиги, хотя необходимые юридические процедуры еще не завершены.

    «Ювентус» сохраняет уверенность спортивной, коммерческой и юридической силе проекта, но считает, что шансы на его осуществление в изначальном задуманном виде крайне малы.

    «Ювентус» сохраняет приверженность идее создать долгосрочные ценности как для клуба, так и для всей футбольной индустрии», – сказано в заявлении туринского клуба.

    «Этот турнир мог стать лучшим в мире». Аньелли сообщил о ликвидации Суперлиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ювентуса»

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2199

      baden69 3 минуты назад

      Будут на троих разыгрывать суперлигу: Ювентус, Барса и Реал. Через пару месяцев на них и смотреть никто не станет, надоест смотреть постоянные игры в междусобойчике. Игры сильных клубов между собой тем и интересны, что они встречаются 2-3 раза за сезон...

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      Рейтинг: +8012

      NewLife 24 минуты назад

      Настроение бодрое, идем ко дну.

      0
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      Рейтинг: +2638

      AZ 46 минут назад

      Как по мне, эту команду хорошо было бы дисквалифицировать на пару сезонов как минимум в ЛЧ и ЛЕ... За такие заявления и за то, что они хотят до сих пор при проваленном проекте учавствовать в этой "недолиге"

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