«Этот турнир мог стать лучшим в мире». Аньелли сообщил о ликвидации Суперлиги

Глава «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли подтвердил, что турнир не состоится.

«Честно говоря, проект Суперлиги не будет реализован. Очевидно, что турнир не состоится.

Я по-прежнему убежден в привлекательности Суперлиги и пользе, которую турнир принес бы футбольной системе. Этот турнир мог стать лучшим в мире, но нет. Не думаю, что этот проект состоится», – сказал Аньелли.