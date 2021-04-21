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  • «Этот турнир мог стать лучшим в мире». Аньелли сообщил о ликвидации Суперлиги

«Этот турнир мог стать лучшим в мире». Аньелли сообщил о ликвидации Суперлиги

21 апреля 2021, 13:42
12

Глава «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли подтвердил, что турнир не состоится.

«Честно говоря, проект Суперлиги не будет реализован. Очевидно, что турнир не состоится.

Я по-прежнему убежден в привлекательности Суперлиги и пользе, которую турнир принес бы футбольной системе. Этот турнир мог стать лучшим в мире, но нет. Не думаю, что этот проект состоится», – сказал Аньелли.

Источник: BBC
Европа
Комментарии (12)
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absent32
1619003885
печалька)))))))))))))))))))
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neveldomha
1619004439
Поплачь, Андрюшка, легче станет.
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DeStar
1619007580
думаю он будет ,просто теперь создадут его вместе с уефа, где заработок для клубов будет больше в %, нежели от лч, например не 20-30% а 50-60% , и все.
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vladimir-7
1619007902
Суперлиге сделали аборт.
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Garrincha58
1619008834
чем он мог стать лучшим ведь команды те же мяч круглый поля ровные и всё лучшим он мог стать для навара бабла а так как всё обычно
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Ловкий Бубен
1619009710
..не-е-е-е не мог...
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subbotaspartak
1619014230
У нас лучшие подводные лодки, это тоже почему-то всем не нравится.
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Вомбат
1619015159
Он думает, что если на данный момент лучшие в мире команды играют в турнире, он автоматически становится лучшим в мире. Фига с два! Представьте себе, что суперлига запущена. Права на ТВ трансляции матчей должны стоить столько, чтобы акулы Моргана отбили свои 10 миллиардов за 5 лет, как они это якобы ожидают. Эти сверхдорогие права в первый год суперлиги купят далеко не все, а только несколько рисковых компаний за бешеные деньги, взятые в кредит. По обычному ТВ или вообще эти игры или никто не увидит, или будет создан новый платный канал с заоблачными ценами. Народ покупать этот канал не будет, только богатенькие. А их гораздо меньше, чем думает Аньелли и якобы думают акулы Моргана. Поэтому компании, купившие права, банкротятся. На следующий год эти права не покупает никто. Тогда суперлига снижает вдвое цены, и говорит банку, что проект за 5 лет не окупится, ждите 10. Тем временем, поняв наконец риски этого проекта, первые лица суперлиги бегут, остаток кредита разворовывается, Морган банкротит суперлгу и становится владельцем всех этих Ливерпулей и Реалов. Но эти клубы будут в таком кризисе, что смогут приносить только огромные убытки. Зачем они банку "Дж П. Морган"? Я долго думал -- неужели наследники Моргана такие тупые, что не видят этот вариант? А ведь есть еще более жесткий -- УЕФА выигрывает арбитраж в Лозанне и дисквалифицирует и игроков и клубы, после чего суперлига расформировываетчя просто по суду? Так я думал долго, терпеливо и внимательно. И наконец понЯл. Банк Моргана не собирался давать 10 лярдов и потом их отбивать. На первый год он дал бы 1 лярд евро, и обещал бы по лярду в год. Но уже 1 лярда банку хватило бы, чтобы развалить европейское футбольное хозяйство , всех со всеми перессорив. И уже в 2022 году Морган наложил бы лапу на взявшую кредит суперлигу и ее 15 клубов. После чего эти клубы Морган расформировывает. Ну и все, ненавистный властям Америки "соккер" заменяется в Европе на то, что они там называют футболом. Иными словами, за жалкий 1 лярд баксов, бесплатно напечатанный Байденом про просьбе Моргана, футбольная Европа должна была стать новым штатом США. Это был чисто политический проект. Надеюсь. БЫЛ.
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zigbert
1619020119
А что вам мешает начать этот турнир с нуля. Формируйте собственные команды, переманивайте мировых звезд. Если уж такие деньги появились.
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Oldtrafford83
1619020848
В FIFA на плойке можно неплохой турнир создать и тоже будет норм))
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