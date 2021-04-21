«Этот турнир мог стать лучшим в мире». Аньелли сообщил о ликвидации Суперлиги

Глава «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли подтвердил, что турнир не состоится.
«Честно говоря, проект Суперлиги не будет реализован. Очевидно, что турнир не состоится.
Я по-прежнему убежден в привлекательности Суперлиги и пользе, которую турнир принес бы футбольной системе. Этот турнир мог стать лучшим в мире, но нет. Не думаю, что этот проект состоится», – сказал Аньелли.
- Ранее из Суперлиги вышли 8 клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Атлетико» и «Интер».
- О выходе из турнира не объявили только «Реал», «Барселона», «Милан» и «Ювентус».
Источник: BBC