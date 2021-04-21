Mundo Deportivo: УЕФА предложил клубам АПЛ крупную сумму за отказ от Суперлиги

УЕФА убедил клубы АПЛ выйти из Суперлиги, предложив им значительную сумму денег, сообщает Mundo Deportivo.

Крупное предложение поступило всем шести английским клубам. Отмечается, что испанские и итальянские команды не получали аналогичных предложений.

Несмотря на выход английских клубов из турнира, у проекта есть будущее. «Барселона» и «Реал» убеждены, что масштаб Суперлиги заставит клубы АПЛ в будущем вернуться в проект.