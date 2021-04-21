Sky Sport: проект Суперлиги приостановлен

Проект Суперлиги приостановлен на неопределенный срок. Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Алессандро Альчато.
Ранее из Суперлиги вышли пять английских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Изначально старт Суперлиги был запланирован на август 2021 года.
- Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
Источник: твиттер журналиста Алессандро Альчато
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