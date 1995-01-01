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    Sky Sport: проект Суперлиги приостановлен

    Проект Суперлиги приостановлен на неопределенный срок. Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Алессандро Альчато.

    Ранее из Суперлиги вышли пять английских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

    • Изначально старт Суперлиги был запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер журналиста Алессандро Альчато

    Журналист Sky Sport Italia. Аудитория в твиттере - больше 26,9 тысяч подписчиков.

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