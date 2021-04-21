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Sky Sport: проект Суперлиги приостановлен

21 апреля 2021, 01:44
8

Проект Суперлиги приостановлен на неопределенный срок. Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Алессандро Альчато.

Ранее из Суперлиги вышли пять английских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

  • Изначально старт Суперлиги был запланирован на август 2021 года.
  • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Источник: твиттер журналиста Алессандро Альчато

Журналист Sky Sport Italia. Аудитория в твиттере - больше 26,9 тысяч подписчиков.

Европа
Комментарии (8)
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Hala Madrid
1618972172
Идея изначально было просто глупой. Ценность матчей именно в том, что они случаются редко, а смотреть по 10 раз в год Класико... ну такое
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Garrincha58
1618983536
трест который лопнул
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Kollljan
1618984868
Это было очевидно.
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Добрый Бобер
1618986661
Бунт не удался.
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Maxi_7
1618989973
На самом деле проект суперлиги удался) его приняла сама УЕФА, только с лицемерием, что мелкие клубы якобы в теории могут там куда-то пробиться в решающие стадии, хотя на практике всем понятно что при новой системе, никуда они в реальности выходить не будут - сильные будут играть с сильными, слабые со слабыми... Единственное, что не удалось в этой ситуации это избавиться от посредника в виде УЕФА, и что эти изменения вступят только с 2024 года. Уверен, что это еще не конец истории, Перес возможно недооценил что в отличие от него все остальные клубы топ 12 могут дать заднюю при давлении а также то, что людям не понравилось, что правила были слишком размытые и все это было сделано резко и не подготовленно. Я думаю, в будущем сделают работу над ошибками и снова попробуют свергнуть "короля", потому что если "король" слаб, а он слаб, раз договаривается с заговорщиками, то он только отсрочивает свою гибель это вопрос времени...
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