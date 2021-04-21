Sky Sport: проект Суперлиги приостановлен

Проект Суперлиги приостановлен на неопределенный срок. Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Алессандро Альчато.

Ранее из Суперлиги вышли пять английских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».