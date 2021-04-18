Стукалов: «По «Спартаку» был недельный цикл. Добились того, чего хотели»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0).

– Не скажу, что мы легко обыграли «Спартак», все-таки в этой команде квалифицированные футболисты. Мы понимали свои сильные стороны и слабые стороны соперника. Был недельный цикл, разбирали, показывали, как будем выходить в атаку. Обращали внимание на зоны «Спартака» в обороне. Добились того, чего хотели.

– Вы очень эмоционально переживали, когда ваша команда не реализовывала моменты при счете 2:0, чуть ли не до инфаркта. Было ощущение, что эти промахи выйдут вашей команде боком?

– До инфаркта еще далеко. Но вы знаете, что есть правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Надо отдать должное ребятам: выстояли и забили третий мяч.