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  • Стукалов: «По «Спартаку» был недельный цикл. Добились того, чего хотели»

Стукалов: «По «Спартаку» был недельный цикл. Добились того, чего хотели»

18 апреля 2021, 21:35
8

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0).

– Не скажу, что мы легко обыграли «Спартак», все-таки в этой команде квалифицированные футболисты. Мы понимали свои сильные стороны и слабые стороны соперника. Был недельный цикл, разбирали, показывали, как будем выходить в атаку. Обращали внимание на зоны «Спартака» в обороне. Добились того, чего хотели.

– Вы очень эмоционально переживали, когда ваша команда не реализовывала моменты при счете 2:0, чуть ли не до инфаркта. Было ощущение, что эти промахи выйдут вашей команде боком?

– До инфаркта еще далеко. Но вы знаете, что есть правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Надо отдать должное ребятам: выстояли и забили третий мяч.

  • Это второй матч «Уфы» под руководством Стукалова. В первом команда победила «Ахмат» (3:0)
  • Клуб поднялся на 14-е место в таблице РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Стукалов Алексей
Комментарии (8)
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Старикан
1618771512
Ну, молодец. что сказать... снимаю шляпу!
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maygli
1618771654
А Спартак видно не разбирает свои ошибки и слабые стороны. Только и слышно - "будем работать над ошибками". И всё по старому.
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maygli
1618772112
А в Спартаке видно так было : - " Так... с кем играем следующую игру? С Уфой. А-а-а-а команда на вылет, всё не паримся, отдыхайте ребята." Ну и перед выходом на поле: - " Так, играем как обычно, не напрягаясь, помните в переди дерби с ЦСКА. ДА!!! Не забывайте после игры, не задерживаемся, все быстро на банкет!" Как-то так мне это видится.
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Николай71
1618775275
Вот смотрю игры наших Команд и вижу, что кроме Николич, Шварц (работа с молодыми), талалаев и вот сейчас Стукалов нет нормальных тренеров... Может быть Черевченко..
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Николай71
1618775303
Хотя все что помню болел и болею за Спартак...
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maygli
1618780500
Тедеско о 0:3 с «Уфой»: «Каждый сыграл очень плохо, все мысли были только о ЦСКА. Вина лежит на мне»
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RJM555
1618812639
Да ладно..."цикл" у него был........а Рахимову надо сходить в мечеть или в синагогу заплатить деньги чтобы снять невезение......а то обидно наверно готовил команду он а сливки снимает этот пацан
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