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    Стукалов: «По «Спартаку» был недельный цикл. Добились того, чего хотели»

    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0).

    – Не скажу, что мы легко обыграли «Спартак», все-таки в этой команде квалифицированные футболисты. Мы понимали свои сильные стороны и слабые стороны соперника. Был недельный цикл, разбирали, показывали, как будем выходить в атаку. Обращали внимание на зоны «Спартака» в обороне. Добились того, чего хотели.

    – Вы очень эмоционально переживали, когда ваша команда не реализовывала моменты при счете 2:0, чуть ли не до инфаркта. Было ощущение, что эти промахи выйдут вашей команде боком?

    – До инфаркта еще далеко. Но вы знаете, что есть правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Надо отдать должное ребятам: выстояли и забили третий мяч.

    • Это второй матч «Уфы» под руководством Стукалова. В первом команда победила «Ахмат» (3:0)
    • Клуб поднялся на 14-е место в таблице РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2021 21:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +544

      Николай71 1 час назад

      Хотя все что помню болел и болею за Спартак...

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      Рейтинг: +544

      Николай71 1 час назад

      Вот смотрю игры наших Команд и вижу, что кроме Николич, Шварц (работа с молодыми), талалаев и вот сейчас Стукалов нет нормальных тренеров... Может быть Черевченко..

      0
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      Рейтинг: +4442

      maygli 2 часа назад

      А в Спартаке видно так было : - " Так... с кем играем следующую игру? С Уфой. А-а-а-а команда на вылет, всё не паримся, отдыхайте ребята."
      Ну и перед выходом на поле: - " Так, играем как обычно, не напрягаясь, помните в переди дерби с ЦСКА. ДА!!! Не забывайте после игры, не задерживаемся, все быстро на банкет!"
      Как-то так мне это видится.

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      Рейтинг: +4442

      maygli 2 часа назад

      А Спартак видно не разбирает свои ошибки и слабые стороны. Только и слышно - "будем работать над ошибками". И всё по старому.

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      Рейтинг: +6594

      Старикан 2 часа назад

      Ну, молодец. что сказать... снимаю шляпу!

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