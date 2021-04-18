Заболотные, Прохин, Бурмистров – в основе «Сочи» на матч с ЦСКА; Васин, Карпов, Щенников выйдут у москвичей

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Заболотный.

Запасные: Адамов, Маргасов, Набиуллин, Пруцев, Колмаков, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Дивеев, Карпов, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Рондон, Эджуке.

Запасные: Помазун, Марио Фернандес, Дзагоев, Ахметов, Сигурдссон, Чалов, Шкурин.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на сочинском «Фиште», который начнется в 16:30 по Москве.