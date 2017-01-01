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    Заболотные, Прохин, Бурмистров – в основе «Сочи» на матч с ЦСКА; Васин, Карпов, Щенников выйдут у москвичей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА.

    «Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Заболотный.

    Запасные: Адамов, Маргасов, Набиуллин, Пруцев, Колмаков, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Дивеев, Карпов, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Рондон, Эджуке.

    Запасные: Помазун, Марио Фернандес, Дзагоев, Ахметов, Сигурдссон, Чалов, Шкурин.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на сочинском «Фиште», который начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: -376

      Аден 39 минут назад

      давай ЦСКА, нагни выкидыш бомжихи.

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      Рейтинг: +2530

      FENIX-SL 48 минут назад

      когда же уже от васина избавятся

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