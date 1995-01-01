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    «Ахмат» в связи с санкциями США может получить до 1,4 миллиарда рублей госпомощи

    На этой неделе в Государственной думе РФ состоялся круглый стол по обсуждению возможной помощи «Ахмату», испытывающему сейчас действие американских санкций. Грозненцы к новому сезону могут потерять более половины бюджета и поэтому просят государственной помощи.

    На встрече с участием депутатов и администрации «Ахмата» был предложен вариант наделения клуба новым спонсором в лице государственной корпорации. Размер необходимых «Ахмату» средств – 1-1,4 миллиарда рублей.

    • Американский Минфин ввел ограничительные меры в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его активов и организаций, связанным с ним.
    • К последней категории относится грозненская команда.
    • По мнению властей США, Кадыров причастен к нарушениям прав человека и убийству оппозиционера Бориса Немцова зимой 2015 года.

    В Госдуме обсудили финансовую поддержку «Ахмата» после санкций от США

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами.  

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3152

      Fusballer 20 секунд назад

      В Госдуме вообще же заняться нечем кроме обсуждения проблем футбольных клубов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1969

      Алехсбургер. 1 час назад

      На Холланда хватит..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12535

      Garrincha58 2 часа назад

      и попробуй не дай

      1
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      Рейтинг: +20641

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Молодцы депутаты! Это решение получит всенародное одобрение. Особенно будут рады жители Тамбова, где денег "куры не клюют". *****!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +11782

      Skull_Boy 2 часа назад

      Какие бедные и так за газ с налогами не платят с 2000 года, а тут теперь и клуб на баланс

      4
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      Рейтинг: +740

      Юрэс > Skull_Boy 36 минут назад

      Эээээ ты там ПОТИШЕ

      0
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      Рейтинг: +903

      ZAITZEFF2011 2 часа назад

      Давно пора самим деньги зарабатывать а не клянчить деньги у государства.

      2
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      Рейтинг: +145

      Maga Ingush > ZAITZEFF2011 39 минут назад

      Вы ошибаетесь. Россия Кавказ не кормит, особенно Чечню. Вывозить нефть, золото, и прочие полезные ресурсы на сотни млрд рублей, и делать бюджет республики на 20-30 млрд рублей это корм кавказа? Россия 100% забирает 10 % только отдает. И это без учета налогов. Которые составляют млрды

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