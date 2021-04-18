«Ахмат» в связи с санкциями США может получить до 1,4 миллиарда рублей госпомощи

На этой неделе в Государственной думе РФ состоялся круглый стол по обсуждению возможной помощи «Ахмату», испытывающему сейчас действие американских санкций. Грозненцы к новому сезону могут потерять более половины бюджета и поэтому просят государственной помощи.

На встрече с участием депутатов и администрации «Ахмата» был предложен вариант наделения клуба новым спонсором в лице государственной корпорации. Размер необходимых «Ахмату» средств – 1-1,4 миллиарда рублей.

Американский Минфин ввел ограничительные меры в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова , его активов и организаций, связанным с ним.

, его активов и организаций, связанным с ним. К последней категории относится грозненская команда.

По мнению властей США, Кадыров причастен к нарушениям прав человека и убийству оппозиционера Бориса Немцова зимой 2015 года.

В Госдуме обсудили финансовую поддержку «Ахмата» после санкций от США