«Ахмат» в связи с санкциями США может получить до 1,4 миллиарда рублей госпомощи

В Госдуме вообще же заняться нечем кроме обсуждения проблем футбольных клубов
На этой неделе в Государственной думе РФ состоялся круглый стол по обсуждению возможной помощи «Ахмату», испытывающему сейчас действие американских санкций. Грозненцы к новому сезону могут потерять более половины бюджета и поэтому просят государственной помощи.
На встрече с участием депутатов и администрации «Ахмата» был предложен вариант наделения клуба новым спонсором в лице государственной корпорации. Размер необходимых «Ахмату» средств – 1-1,4 миллиарда рублей.
- Американский Минфин ввел ограничительные меры в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его активов и организаций, связанным с ним.
- К последней категории относится грозненская команда.
- По мнению властей США, Кадыров причастен к нарушениям прав человека и убийству оппозиционера Бориса Немцова зимой 2015 года.
В Госдуме обсудили финансовую поддержку «Ахмата» после санкций от США