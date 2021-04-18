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  • «Ахмат» в связи с санкциями США может получить до 1,4 миллиарда рублей госпомощи

«Ахмат» в связи с санкциями США может получить до 1,4 миллиарда рублей госпомощи

18 апреля 2021, 14:32
15

На этой неделе в Государственной думе РФ состоялся круглый стол по обсуждению возможной помощи «Ахмату», испытывающему сейчас действие американских санкций. Грозненцы к новому сезону могут потерять более половины бюджета и поэтому просят государственной помощи.

На встрече с участием депутатов и администрации «Ахмата» был предложен вариант наделения клуба новым спонсором в лице государственной корпорации. Размер необходимых «Ахмату» средств – 1-1,4 миллиарда рублей.

  • Американский Минфин ввел ограничительные меры в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его активов и организаций, связанным с ним.
  • К последней категории относится грозненская команда.
  • По мнению властей США, Кадыров причастен к нарушениям прав человека и убийству оппозиционера Бориса Немцова зимой 2015 года.

В Госдуме обсудили финансовую поддержку «Ахмата» после санкций от США

Источник: Eurostavka

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Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (15)
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ZAITZEFF2011
1618745856
Давно пора самим деньги зарабатывать а не клянчить деньги у государства.
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Skull_Boy
1618746206
Какие бедные и так за газ с налогами не платят с 2000 года, а тут теперь и клуб на баланс
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DOCTOR PENALTY
1618746582
Молодцы депутаты! Это решение получит всенародное одобрение. Особенно будут рады жители Тамбова, где денег "куры не клюют". *****!
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Garrincha58
1618747041
и попробуй не дай
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Алехсбургер.
1618749403
На Холланда хватит..
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Fusballer
1618754685
В Госдуме вообще же заняться нечем кроме обсуждения проблем футбольных клубов
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ААМ
1618759644
Смешно. Нет денег, нет клуба. Меньше чеченцев на дорогих авто и скандалов из-за них.
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portero
1618763264
Я что-то не понял, ФК каким образом коснулись санкции... почему другим клубам таких денег не подкидывают...
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rash1959
1618770159
Эй, в думе, вы твари на чьей стороне воюете?
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maygli
1618774246
А чё к Тамбову, к Амкару не прикрепили нового спонсора в лице государственной корпорации? У них и запросы поскромнее были. И зарплаты по полгода не платили. У Ахмата пока все з/п вовремя получают, не жаловались. Но уже госдума приняла жирное решение сразу. Больше года не могут найти средств и принять решение об индексации пенсий работающих пенсионеров, а тут на раз-два всё нашлось.
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