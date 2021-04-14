В Госдуме обсудили финансовую поддержку «Ахмата» после санкций от США

Представители Госдумы обсудили вопрос финансовой поддержки «Ахмата» после введения санкций против клуба Министерством финансов США.

Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин организовал круглый стол, посвященный механизмам поддержки «Ахмата».

«Это необоснованное решение – применить санкции к профессиональному спортивному клубу. Нам важно выработать конкретные способы и меры поддержки, поскольку «Ахмат» может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине США в сложное финансовое положение», – цитирует Пайкина ТАСС.

Комитет поддержал все инициативы по налоговой и финансовой поддержке «Ахмата». В ближайшее время его представители обратятся в правительство РФ с конкретными предложениями по поддержке клуба.