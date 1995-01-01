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    В Госдуме обсудили финансовую поддержку «Ахмата» после санкций от США

    Представители Госдумы обсудили вопрос финансовой поддержки «Ахмата» после введения санкций против клуба Министерством финансов США.

    Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин организовал круглый стол, посвященный механизмам поддержки «Ахмата».

    «Это необоснованное решение – применить санкции к профессиональному спортивному клубу. Нам важно выработать конкретные способы и меры поддержки, поскольку «Ахмат» может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине США в сложное финансовое положение», – цитирует Пайкина ТАСС.

    Комитет поддержал все инициативы по налоговой и финансовой поддержке «Ахмата». В ближайшее время его представители обратятся в правительство РФ с конкретными предложениями по поддержке клуба.

    • Американский Минфин ввел ограничительные меры в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его активов и организаций, связанным с ним.
    • К последней категории относится грозненская команда.
    • По мнению властей США, Кадыров причастен к нарушениям прав человека и убийству оппозиционера Бориса Немцова зимой 2015 года.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1036

      нейтральныйкакникто 1 минуту назад

      Ахмат , по мнению властей США , один из активов и организаций, связанным с Кадыровым. Ему надо помочь?. А кто поможет тем , и когда , кто не замешан в санкциях , но страдают из-за них ......

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      Рейтинг: +4557

      Давид59 3 минуты назад

      Что-то я не врубаюсь, какое отношение американские санкции имеют к финансированию футбольного клуба "Ахмат". Они что, до санкций из Америки деньги получали? И теперь из-за санкций без денег остались?

      0
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      Рейтинг: +3559

      mutabor0992 5 минут назад

      Чаво???

      0
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      Рейтинг: +23609

      пьяныйхоровод 20 минут назад

      А Спартаку деняжек ? Их же все обижают , особенно гаспромфсёкупил . "Народная госдума проголосует единогласно .

      0
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      Рейтинг: +1580

      kvm 29 минут назад

      распил бабок через клуп...

      1
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      Рейтинг: +46550

      portero 35 минут назад

      Каким образом это сказалось на финансах клуба?

      1
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      Рейтинг: +956

      moskowcity-petrv 44 минуты назад

      Тамбову помогите лучше.в Ахмате бабла и без вас достаточно

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