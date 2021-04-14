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  • В Госдуме обсудили финансовую поддержку «Ахмата» после санкций от США

В Госдуме обсудили финансовую поддержку «Ахмата» после санкций от США

14 апреля 2021, 18:58
35

Представители Госдумы обсудили вопрос финансовой поддержки «Ахмата» после введения санкций против клуба Министерством финансов США.

Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин организовал круглый стол, посвященный механизмам поддержки «Ахмата».

«Это необоснованное решение – применить санкции к профессиональному спортивному клубу. Нам важно выработать конкретные способы и меры поддержки, поскольку «Ахмат» может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине США в сложное финансовое положение», – цитирует Пайкина ТАСС.

Комитет поддержал все инициативы по налоговой и финансовой поддержке «Ахмата». В ближайшее время его представители обратятся в правительство РФ с конкретными предложениями по поддержке клуба.

  • Американский Минфин ввел ограничительные меры в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его активов и организаций, связанным с ним.
  • К последней категории относится грозненская команда.
  • По мнению властей США, Кадыров причастен к нарушениям прав человека и убийству оппозиционера Бориса Немцова зимой 2015 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (35)
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moskowcity-petrv
1618416717
Тамбову помогите лучше.в Ахмате бабла и без вас достаточно
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portero
1618417282
Каким образом это сказалось на финансах клуба?
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acor94
1618419927
Расформировать клуб за организацию убийства и вместо него запустить в РПЛ Балтику.
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mutabor0992
1618420545
В дупе совсем иПанулись?Пусть продадут всех иностранцев...И играют чисто своими воспитанниками.Как Атлетик например.
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NewLife
1618422060
Ждем теперь новостей по синиту, который замутил с иранцами. Считается ли синит теперь иностранным агентом и получит ли тоже санкции из-за контактов с облепленным санкциями Ираном, который уже начал обогащать уран до 60% вопреки всем требованиям МАГАТЭ.
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BRO_football
1618422521
Да это просто цирк какой-то! Уже сколько лет идут разговоры, что российским клубам надо искать частных спонсоров и отказываться от государственного финансирования. И тут на тебе - в Госдуме обсуждают как финансово поддержать Ахмат!
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Hektor 84
1618423869
Когда уже гос дума обсудит финансовую поддержку российского народа пострадавшего от санкций США?
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maygli
1618425056
Хозяева Зенита давно под санкциями , но как то выкручиваются, вот и вы выкручивайтесь. "Денег нет, но вы держитесь."
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serglider
1618431152
В Чечню и так ежегодно вбухивают миллиарды рублей из российской казны! Какая еще поддержка нужна? Не будут платить налоги? Смешно! Они и так ни за что не платят, в том числе и за потребляемый газ... к стати, транспортный налог на авто у них на порядок ниже чем в остальной России... То есть в Чечне есть проблемы в связи с введением санкций, а больше не у кого, в России, нет! Нам только ценник везде накручивают, что бы народ не зажрался, а то понакупают себе персональных самолетов и будут летать по выходным на Канары... А тут с разу "круглый стол" все вдруг озадачились чеченскими проблемами.
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житель СПб
1618432090
Вообще-то, там достаточно миллиардеров - чтобы свой клуб поддержать. А чем тогда хуже Краснодар, или тот же Тамбов, или Ротор, и т.п.? Непонятно.
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