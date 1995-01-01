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    Агент Мухина Шпинев: «Мы хотим много денег»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, поговорил о будущем игрока. Он вскоре может сменить клуб.

    «Мы рассматриваем все предложения, доводим их до игрока. Предложения есть. Мы хотим много денег.

    На данный момент приоритет для Мухина – это «Локомотив», – сказал Шпинев на ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • На этой неделе Шпинев должен был провести переговоры по будущему Мухина с «Локомотивом», но Владимир Леонченко отменил встречу.
    • Несколько недель назад Шпинев был замечен у офиса «Спартака».
    • Для Мухина текущий сезон дебютный в РПЛ.

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    Источник: Бомбардир.ру

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