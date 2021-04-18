Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент Мухина Шпинев: «Мы хотим много денег»

18 апреля 2021, 08:26
9

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, поговорил о будущем игрока. Он вскоре может сменить клуб.

«Мы рассматриваем все предложения, доводим их до игрока. Предложения есть. Мы хотим много денег.

На данный момент приоритет для Мухина – это «Локомотив», – сказал Шпинев на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • На этой неделе Шпинев должен был провести переговоры по будущему Мухина с «Локомотивом», но Владимир Леонченко отменил встречу.
  • Несколько недель назад Шпинев был замечен у офиса «Спартака».
  • Для Мухина текущий сезон дебютный в РПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Мухин Максим
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бухбух
1618712302
Чтобы хотеть много денег нужно иметь российский паспорт, мастерство и стабильность. У Макса есть пока только одно из этих трех качеств.
Ответить
portero
1618723401
Ну хоть честно, хотим денег...
Ответить
Боцман59rus
1618730037
Это тот Мухин, который карточек заработал на удаление ещё до перерыва, но так ни одной не получил?
Ответить
Январь 59
1618733161
Все хотят много денег, а ваш Мухин не хочет, что бы пенсионеры получали хотя бы 10% от того , что он хочет?
Ответить
paracetamol
1618733348
Если так, то Мухин - конченый игрок.
Ответить
BRO_football
1618736254
"Чтобы получать много денег в футболе, нужно играть хорошо. А Мухин только-только заиграл за Локомотив, ему всего 19 лет и он ещё не показал, за что ему платить много денег" - это так бы рассуждал адекватный человек. Но мы все понимает, что в РПЛ всё через задницу делается. Клубы готовы платить огромные деньги только лишь за российский паспорт, а остальное неважно.
Ответить
matvei_72
1618738621
Вот в этом и есть сущность российского футбола, хотим не выигрывать кубки и золотые мячи, а хотим много денег...
Ответить
Hektor 84
1618943153
Раньше хотели сыграть в лиге чемпионов, а сейчас денег и побольше! Эх времена были....
Ответить
Главные новости
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
1
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
6
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
26
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Все новости
Все новости
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
3
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
26
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
5
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
27
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
174
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
2
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
5
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+