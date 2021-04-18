Агент Мухина Шпинев: «Мы хотим много денег»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, поговорил о будущем игрока. Он вскоре может сменить клуб.
«Мы рассматриваем все предложения, доводим их до игрока. Предложения есть. Мы хотим много денег.
На данный момент приоритет для Мухина – это «Локомотив», – сказал Шпинев на ютуб-канале «Футбольный Биги».
- На этой неделе Шпинев должен был провести переговоры по будущему Мухина с «Локомотивом», но Владимир Леонченко отменил встречу.
- Несколько недель назад Шпинев был замечен у офиса «Спартака».
- Для Мухина текущий сезон дебютный в РПЛ.
Источник: Бомбардир.ру