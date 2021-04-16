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  • Агент Шпинев: «Леонченко назначил встречу насчет контрактов Жемалетдинова и Мухина, но потом написал: «Не смогу»

Агент Шпинев: «Леонченко назначил встречу насчет контрактов Жемалетдинова и Мухина, но потом написал: «Не смогу»

16 апреля 2021, 20:14
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Между «Локомотивом» и агентом Рифата Жемалетдинова и Максима Мухина Вадимом Шпиневым нет контакта. Из-за этого он изучает варианты с другими клубами.

«В начале недели мне поступил звонок от господина Владимира Леонченко с желанием встретиться и обсудить ситуацию по ребятам. Предварительно она была назначена на четверг, а в среду должно было быть оговорено время. В течение всей среды я не получил ни грамма информации, а ближе к девять вечера мне пришло сухое сообщение от Леонченко: «Добрый вечер. Извиняюсь, завтра не смогу».

Речи о переносе еe на другое время тоже не было. Что происходит? Этот вопрос лучше адресовать нынешнему гендиректору клуба. Так как до конца чемпионата остался месяц, данная ситуация вынуждает меня активнее проводить консультации с другими клубами. Потому что Рифат – это молодой игрок, футболист сборной, который стал лидером «Локо» и ещe до конца не раскрыл свой потенциал, а контракт у него заканчивается этим летом. Я должен предоставить ему все возможные варианты.

Что касается Мухина, то это интересный и молодой игрок, который уже побывал во взрослой сборной, и к нему тоже имеется повышенный интерес от лучших клубов России», – сказал Шпинев.

  • Несколько недель назад Шпинев был замечен у офиса «Спартака».
  • 24-летний Жемалетдинов в сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил 2 гола, сделал 4 результативных паса.
  • Для Мухина текущий сезон дебютный в РПЛ.

Журналист Казаков: «Локомотив» почти наверняка потеряет летом Мухина и Жемалетдинова»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Жемалетдинов Рифат Мухин Максим
Комментарии (2)
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Olymp2
1618597663
уши спартаковских агентов торчат
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