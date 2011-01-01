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    Журналист Казаков: «Локомотив» почти наверняка потеряет летом Мухина и Жемалетдинова»

    Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что вслед за Ведраном Чорлукой из «Локомотива» могут уйти Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин.

    «Локомотив сокращает бюджет. Экономит. И раньше те цифры, которые фигурировали в СМИ, не были бюджетом в чистом виде – деньги, приходившие от РЖД, частично надо вернуть государству в виде налогов, и это приличная сумма.

    Сейчас клуб ужимается в расходах. Лучшие годы Чорлуки давно позади. Контракт огромный, иностранец. Травмы, очень низкая скорость. Место в ЛЧ – под сомнением. Логично, что клуб не готов платить столько.

    И это не та новость, из-за которой болельщикам «Локо» надо переживать. Клуб расстался с Эдуардом Безугловым, главным врачом сборной. И почти наверняка «Локомотив» летом потеряет Жемалетдинова и Мухина», – написал Казаков в телеграме.

    • Ранее сообщалось, что «Локомотив» не может договориться о продлении контрактов с Жемалетдиновым и Мухиным.
    • Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за 1-ю команду «Локо».
    • Жемалетдинов – воспитанник «Локомотива».

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    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    Сегодня, 09:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8003

      Вомбат 32 минуты назад

      Мухина точно купят, а вот Жемалетдинова... Как бы его ни пиарил Черчесов, вызывая в сборную, как бы его игру ни расхваливал Рабинер, серьезным клубам он вряд ли понадобится. А не очень серьезные и платят не очень много. Скорее всего, он останется в Локо.

      0
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      Рейтинг: +285

      G.P. 50 минут назад

      Как, как говорите того парня звали, которому в Краснодаре не доплатили, и он в Рубин побежал? :)))

      Эти ребята ещё ничего не добились, чтобы требовать сверх условия по контракту!

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      Рейтинг: +75

      вальтер79 1 час назад

      у локо распродажа началась налетай торопись не скупись))))))))

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      Рейтинг: +6613

      Alekxei Z. 1 час назад

      Это нормально, если в РЖД начали считать деньги.
      Жемалетдинова и Мухина не устраивают новые контракты по 0.5 млн Евро ( как говорят ) . Это , между прочим, 3.5 - 4 млн рублей в месяц.
      Крохи конечно для этих "бриллиантов". Стадионы ломятся от болел и в казну клуба приносят немерено деньжищ два этих таланта.
      Флаг им в руки.
      Жадность и неадекватность многих сгубила. Был такой ( и есть ) защитник в Спартаке Рассказов, мало ему 3 ляма в месяц было , хотел больше. Теперь в Туле лавку греет и кто его помнит, сокровище такое.
      Жадность фраера сгубила. Таких ооочень много.

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