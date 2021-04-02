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  • Журналист Казаков: «Локомотив» почти наверняка потеряет летом Мухина и Жемалетдинова»

Журналист Казаков: «Локомотив» почти наверняка потеряет летом Мухина и Жемалетдинова»

2 апреля 2021, 09:32
9

Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что вслед за Ведраном Чорлукой из «Локомотива» могут уйти Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин.

«Локомотив сокращает бюджет. Экономит. И раньше те цифры, которые фигурировали в СМИ, не были бюджетом в чистом виде – деньги, приходившие от РЖД, частично надо вернуть государству в виде налогов, и это приличная сумма.

Сейчас клуб ужимается в расходах. Лучшие годы Чорлуки давно позади. Контракт огромный, иностранец. Травмы, очень низкая скорость. Место в ЛЧ – под сомнением. Логично, что клуб не готов платить столько.

И это не та новость, из-за которой болельщикам «Локо» надо переживать. Клуб расстался с Эдуардом Безугловым, главным врачом сборной. И почти наверняка «Локомотив» летом потеряет Жемалетдинова и Мухина», – написал Казаков в телеграме.

  • Ранее сообщалось, что «Локомотив» не может договориться о продлении контрактов с Жемалетдиновым и Мухиным.
  • Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за 1-ю команду «Локо».
  • Жемалетдинов – воспитанник «Локомотива».

Николич – об уходе Чорлуки из «Локомотива»: «Мне очень жаль, это большая потеря»

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Локомотив Жемалетдинов Рифат Мухин Максим
Комментарии (9)
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вальтер79
1617348515
у локо распродажа началась налетай торопись не скупись))))))))
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G.P.
1617350049
Как, как говорите того парня звали, которому в Краснодаре не доплатили, и он в Рубин побежал? :))) Эти ребята ещё ничего не добились, чтобы требовать сверх условия по контракту!
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Вомбат
1617351085
Мухина точно купят, а вот Жемалетдинова... Как бы его ни пиарил Черчесов, вызывая в сборную, как бы его игру ни расхваливал Рабинер, серьезным клубам он вряд ли понадобится. А не очень серьезные и платят не очень много. Скорее всего, он останется в Локо.
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isakkobelini
1617366978
Как говорится скатертью дорога, Баринов наберет кондиции и в старт, Михин в любом случае игрок ротации, ну а Рифат как был дном так дном и остался.
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Mister_Tomsk
1617379813
и все мухина хают, ое еще не оброс мясом, ему еще расти и расти.
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El_Chori
1617403126
Слава Богу Миранчук успел свалить из этой дыры (ЧР)
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