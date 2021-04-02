Журналист Казаков: «Локомотив» почти наверняка потеряет летом Мухина и Жемалетдинова»

Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что вслед за Ведраном Чорлукой из «Локомотива» могут уйти Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин.

«Локомотив сокращает бюджет. Экономит. И раньше те цифры, которые фигурировали в СМИ, не были бюджетом в чистом виде – деньги, приходившие от РЖД, частично надо вернуть государству в виде налогов, и это приличная сумма.

Сейчас клуб ужимается в расходах. Лучшие годы Чорлуки давно позади. Контракт огромный, иностранец. Травмы, очень низкая скорость. Место в ЛЧ – под сомнением. Логично, что клуб не готов платить столько.

И это не та новость, из-за которой болельщикам «Локо» надо переживать. Клуб расстался с Эдуардом Безугловым, главным врачом сборной. И почти наверняка «Локомотив» летом потеряет Жемалетдинова и Мухина», – написал Казаков в телеграме.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не может договориться о продлении контрактов с Жемалетдиновым и Мухиным.

Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за 1-ю команду «Локо».

Жемалетдинов – воспитанник «Локомотива».

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