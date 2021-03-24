«Локомотив» не может договориться о продлении контрактов с Жемалетдиновым и Мухиным

«Локомотив» ведет переговоры о продлении контрактов с игроками Рифатом Жемалетдиновым и Максимом Мухиным. Однако к компромиссу в обоих случаях прийти не получается.
Жемалетдинову предлагают понизить зарплату с 1,3 миллиона евро до 0,5-0,6 миллиона. Увеличивается вероятность летнего ухода футболиста в «Краснодар» на правах свободного агента.
Мухину клуб предлагает зарплату не выше 600 тысяч рублей в месяц. В ситуацию с игроком планируется вмешательство председателя совета директоров Антона Плутника.
- Мухин получил вызов в сборную России для участия в матчах отбора к ЧМ-2022.
- Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за 1-ю команду «Локо».
- Жемалетдинов – воспитанник «Локомотива», уроженец Москвы.
Источник: «РБ-Спорт»