«Локомотив» не может договориться о продлении контрактов с Жемалетдиновым и Мухиным

«Локомотив» ведет переговоры о продлении контрактов с игроками Рифатом Жемалетдиновым и Максимом Мухиным. Однако к компромиссу в обоих случаях прийти не получается.

Жемалетдинову предлагают понизить зарплату с 1,3 миллиона евро до 0,5-0,6 миллиона. Увеличивается вероятность летнего ухода футболиста в «Краснодар» на правах свободного агента.

Мухину клуб предлагает зарплату не выше 600 тысяч рублей в месяц. В ситуацию с игроком планируется вмешательство председателя совета директоров Антона Плутника.