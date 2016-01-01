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    «Локомотив» не может договориться о продлении контрактов с Жемалетдиновым и Мухиным

    «Локомотив» ведет переговоры о продлении контрактов с игроками Рифатом Жемалетдиновым и Максимом Мухиным. Однако к компромиссу в обоих случаях прийти не получается.

    Жемалетдинову предлагают понизить зарплату с 1,3 миллиона евро до 0,5-0,6 миллиона. Увеличивается вероятность летнего ухода футболиста в «Краснодар» на правах свободного агента.

    Мухину клуб предлагает зарплату не выше 600 тысяч рублей в месяц. В ситуацию с игроком планируется вмешательство председателя совета директоров Антона Плутника.

    • Мухин получил вызов в сборную России для участия в матчах отбора к ЧМ-2022.
    • Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за 1-ю команду «Локо».
    • Жемалетдинов – воспитанник «Локомотива», уроженец Москвы.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6574

      Alekxei Z. 30 минут назад

      Странно , а почему она сейчас 1.3 млн евро ?
      Во истину с РЖД неплохо имеют.
      Испортили всех необоснованными ЗП.

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