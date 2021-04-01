Николич – об уходе Чорлуки из «Локомотива»: «Мне очень жаль, это большая потеря»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отреагировал на то, что защитник Ведран Чорлука летом покинет московский клуб.

«Честно говоря, меня не удивило его решение, поскольку мы общаемся ежедневно. У нас прекрасные отношения, поэтому я знал об его уходе заранее. Конечно, мне очень жаль.

Уверен, что Ведрану по силам еще два года играть на высоком уровне. Конечно, все это затрудняет мою работу.

Он – отличный человек и футболист, я не в восторге от такого развития событий, без него будет непросто. Это большая потеря для «Локомотива», – сказал Николич.

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года.

Игрок провел 234 матча, в которых забил 9 голов.

В июне у хорвата истечет контракт с клубом, и он станет свободным агентом.

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